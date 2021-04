Juguetes sexuales ecológicos: 'Premium eco' es el primer producto elaborado con materiales naturales

¿Alguna vez has llegado a pensar que los juguetes sexuales podrían ser ecológicos? ¿Todavía no has adquirido ningún producto erótico porque estás a favor del medio ambiente? No te preocupes, la marca Womanizer ha decidido dar un giro a la industria del placer sexual gracias a su producto biodegradable y reciclable.

El producto ‘Premium Eco’ promete un nuevo tipo de estimulación a las terminaciones nerviosas del clítoris a través de suaves ondas de aire. Además, ofrece un orgasmo extraordinario gracias a su tecnología Pleasure Air porque tiene doce niveles de intensidad y la función Smart Silence. Asimismo, la estimulación no se iniciará hasta que el juguete entre en contacto con la piel.

Para servir de ejemplo a la competencia, Womanizer ha lanzado una campaña de crowdfunding este lunes 29 de marzo para mostrar que estos juguetes sexuales son el futuro de la industria. Si se logra el objetivo financiero, la marca podrá demostrar la aceptación del público.

La recaudación fijada es alcanzar los 16.700 euros y los primeros interesados en apoyar el proyecto, serán los afortunados en recibir el nuevo producto. Además, Womanizer donará el 100% de la cantidad demandada a la organización One Tree Planted para promover la reforestación mundial y la plantación de árboles.

Johanna Rief, Directora de emprendimiento sexual de Womanizer, afirma que "la industria del bienestar sexual ha crecido enormemente en los últimos años y los productos están ganando cada vez más aceptación social. Pero, como en muchas otras industrias, cuestiones como el plástico y la conciencia medioambiental son omnipresentes y nos apremian a encontrar soluciones y enfoques a largo plazo".

¿De qué está compuesto el juguete sexual?

Premium Eco está elaborado con un bioplástico que tiene un 70% de materiales naturales que lo hace biodegradable y reciclable. El producto cuenta con una batería reemplazable y recargable que amplía su vida útil, además, aquellos usuarios que quieran desprenderse del juguete, podrán hacerlo a través del desmontaje de las piezas individuales siguiendo las indicaciones que trae el manual.

No pienses que el juguete es solo ecológico, ya que su embalaje también lo es. El paquete está 100% libre de plástico y la bolsa que protege al producto es de algodón orgánico.

Si quieres participar en el crowdfunfing, puedes hacer click en este enlace.

