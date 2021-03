Lo que debes tener en cuenta cuando acudes a un centro de estética para embellecer tus pies

Aunque no solemos dar una gran importancia a nuestros pies, como bien explica el Colegio Profesional de Podología de Madrid (COPOMA) “el pie es una de las partes de cuerpo que más abuso sufre y menos cuidamos”. Nos olvidamos que gracias a nuestros pies podemos caminar, correr, hacer ejercicio, bailar, desplazarnos de un lugar a otro... Solo el dolor hace que nos acordemos de ellos, pero ¿es adecuado acudir a un centro de estética para cuidarlos?

COPOMA deja muy claro que “el profesional sanitario especialista en el tratamiento y cuidado integral del pie es el podólogo/a”. Normalmente, las personas que trabajan en los centros estéticos no son profesionales especializados. Es cierto que tienen formación para mejorar la estética de los pies, es decir, embellecerlos, pero carecen de formación en pisada, patologías, pie diabético, callos especiales, etc. Por eso, en caso de acudir a un centro de estética para cuidar la salud de tus pies ¿qué deberías tener en cuenta?

Los materiales deben estar debidamente esterilizados

Los materiales en los centros de estética deben estar muy bien esterilizados. Conviene que haya un protocolo por el que estos se esterilicen antes de utilizarlos con otra persona. En caso de que esto no se haga pueden aparecer infecciones por hongos en los pies, incluso en los casos más graves infecciones por VIH. Para evitarlo es fundamental prestar atención a esto.

Además, ya que estamos prestando atención a si los materiales están esterilizados, también conviene verificar que no hay ninguno que sea punzante o que esté destinado para cortar. Este tipo de herramientas tienen un uso sanitario, es decir, que las podría utilizar un podólogo, pero no una persona que se dedica a la estética de los pies en un centro que no es sanitario.

No puede haber tratamientos específicos de podología

El análisis de la pisada, recomendar el uso de determinadas plantillas o solucionar una uña encarnada es importante que lo haga un podólogo, no una persona en un centro de estética. La razón es clara. Se pueden producir lesiones en la piel graves o, incluso, provocar que el problema en los pies se agrave. Por lo tanto, en los centros de estética no se puede cuidar la salud de los pies más que su apariencia estética. Por ejemplo, depilación, uñas o retirar cutículas.

Es importante tener todo esto en cuenta, pues desde la COPOMA y otras Asociaciones de Podología se está haciendo mucho hincapié en lo necesario que es evitar el intrusismo laboral, cada vez más presente en nuestra sociedad. Las consecuencias de este intrusismo afectan directamente a la salud y es por esto por lo que debemos prestar atención a los tratamientos o materiales que se utilizan en los centros de estética. Esto nos puede dar pistas de cómo se está trabajando en estos centros.

No es la primera persona que acude a un centro de estética para que le quiten los callos y le hacen un verdadero desastre, además de causarle dolor. Ya que existen profesionales capacitados para tratar la salud de los pies, es mejor elegirlos a ellos. Podólogos que se ocuparán de la salud de los pies, mientras que en los centros de estética se centrarán en embellecerlos.