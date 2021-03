Hidratar sin estropear el maquillaje es posible con las brumas de Sephora (¡que ahora vienen en 'pack' de cuatro!)

Aunque llevan tiempo en el mercado, no ha sido hasta ahora cuando han ganado la popularidad merecida. Tal y como paso por estas fechas, y hace un año, con el rodillo de jade, las brumas faciales para hidratar el rostro en todo momento han conseguido su merecido hueco en los neceseres de muchos que, como el conocido estilista y colaborador televisivo Josie, ya no saben vivir sin ellas. Y, la verdad, no es de extrañar, pues las también llamadas facial misttambién revitalizan, calman e iluminan nuestro cutis para que con el paso de las horas no aparezcan los signos típicos de la fatiga... ¡ni nos desaparezca el maquillaje!

Como lo lees, las brumas son capaces de lograr todos estos efectos en nuestra piel sin interferir en nuestras bases, blushes, sombras de ojos o rímeles, aportándonos un cuidado extra que nuestra piel agradecerá a corto, medio y largo plazo. Pero, con el bum que ha supuesto su uso, es difícil decantarse por uno de los muchos modelos disponibles. ¿La solución por la que nos decantamos en 20deCompras? Apostar por el pack de cuatro de Mario Badescu, a la venta en Sephora, que pone a nuestra disposición diferentes efectos para que podamos averiguar por menos de 26 euros cuál es el favorito de nuestro cutis. ¿Te animas a enamorarte de tu bruma perfecta?

El pack de cuatro de Mario Badescu. Sephora

Cuatro tratamientos en un solo ‘pack’

Este pack forma parte del catálogo de novedades de Sephora y es perfecto para aprender a sacarle partido a las brumas faciales y para descubrir los beneficios que tienen para nuestro rostro. Además, cada una de las formulaciones está destinada a realizar un tratamiento concreto para conseguir una acción completa en nuestra piel. Eso sí, todos ellos incorporan en su composición aloe vera, cuyos nutrientes contribuyen a reducir de forma significativa los signos del envejecimiento.

Bruma de aloe vera, planta aromáticas y agua de rosa : ayuda a regenerar la piel y a purificarla de toxinas.

: ayuda a regenerar la piel y a purificarla de toxinas. Bruma de aloe vera, pepino y té verde : funciona como una infusión revitalizadora que, al mismo tiempo, refresca el rostro gracias al agua esencial de menta piperita incluida en su formulación.

: funciona como una infusión revitalizadora que, al mismo tiempo, refresca el rostro gracias al agua esencial de menta piperita incluida en su formulación. Bruma de aloe vera, camomila y lavanda : un producto calmante gracias a los efectos de la lavanda y de la vitamina C antioxidante.

: un producto calmante gracias a los efectos de la lavanda y de la vitamina C antioxidante. Bruma de aloe vera, salvia y flor de azahar: al vaporizar esta bruma en nuestro rostro, obtenemos un extra de energía en nuestra piel.

