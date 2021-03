Corre, que vuelan: hoy puedes conseguir por 18 euros los auriculares 'bluetooth' de 79 euros en Amazon

Aunque seamos más o menos techies, ya no entendemos nuestro día a día sin los wearables, esos dispositivos tecnológicos “para llevar” que nos hacen la vida más fácil. De hecho, estos gadgets se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo para que, de esta forma, interactúen con nosotros todo el tiempo y nos ofrecen información a tiempo real sobre nuestro estado o bienestar. Unos de los favoritos en este ámbito son los smartwatches, los relojes inteligentes que, además de la hora, miden nuestras pulsaciones, registran los datos de nuestra actividad deportiva, analizan la calidad del sueño y cuentan los pasos dados a diario, entre otras cuestiones.

Pero, aunque muy pocos son los que no lucen uno en su muñeca, los wearables más populares no son los relojes inteligentes, sino los auriculares inalámbricos. Su variedad de precio, dando posibilidades a todos los bolsillos; sus prestaciones, perfectas para satisfacer a los más melómanos; y sus características técnicas, que evitan que tengamos que recargar su batería con mucha frecuencia los convierten en un must para disfrutar de tu playlist favorita en cualquier momento y lugar.

Además, ¿quién puede resistirse a estos dispositivos si tienen un ofertón como el que hemos encontrado hoy en Amazon? Durante las próximas horas (y en unidades limitadas), el modelo de Heropi pasa de costar 79 euros... ¡a solo 18! Incorporan tecnología de reducción de ruido y ofrecen 15 horas de autonomía. ¿Vas a poder resistirte?

Para los que buscan más prestaciones

Aunque el precio del modelo de Heropi hace las delicias de cualquiera, cabe destacar que no son los que mejores características tienen del mercado, siendo perfectos para los que quieren unos cascos básicos para el día a día, pero insuficientes para los que buscan algo más. Por ello, desde 20deCompras, hemos decidido destacar dos modelos más con prestaciones más potentes y diferentes rangos de precio para que aquellos que buscan rozar la perfección al mejor precio puedan cumplir sus objetivos. ¿Sabes cuáles son nuestras apuestas?

Los auriculares de Aukey. Por poco dinero más, se pueden encontrar los cascos de Aukey que, a día de hoy, se encuentran entre los favoritos de Amazon. Así lo revelan sus más de 35.000 valoraciones, sus casi cinco estrellas doradas y los buenos comentarios de quienes ya los han probado. Calidad de sonido, conexión rápida, control táctil y autonomía de hasta 25 horas, ¿se puede pedir más?

Los de Lychl. Rozando también las casi cinco estrellas doradas, aunque, en este caso, con menos valoraciones (3.436), los auriculares de Lychl cuentan con todas las prestaciones necesarias para disfrutar del sonido con mucha calidad. No obstante, la característica más destacable es que, gracias al estuche de carga, ofrecen hasta 150 horas de reproducción ‘non-stop’... ¡y todo por 40 euros!

