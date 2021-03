De la harina a la temperatura, errores que cometemos al hacer pizza y cómo solucionarlos con la 'pizzera' de Cecotec

A la hora de darse un capricho culinario, la pizza siempre es una de las opciones más populares que, además, gusta a mayores y a pequeños. No es de extrañar dada la variedad de masas, sabores y combinaciones que admite esta receta tradicional... ¡incluso la piña! Además, cada vez son más los que se animan a prepararla en casa desde cero, masa incluida, para disfrutar así de un rato en la cocina y de una opción sabrosa, pero más saludable. Y es que, al estar elaborada con ingredientes básicos (harina, aceite y levadura), más todos los que queramos añadirle para prepararla a nuestro gusto, la convierten en una elaboración de lo más versátil y perfecta para acertar con todos los paladares.

Claro que, para conseguir el aplauso de los comensales, debemos evitar los errores más comunes a la hora de preparar esta delicia. Para empezar, tenemos que entender que no todas las harinas son iguales y que de ello dependerá el tiempo de reposo. Es recomendable evitar las de fuerza, puesto que no quedará esponjosa, o la de repostería, ya que no levará. También es importante amasar la mezcla el tiempo que es debido, es decir, entre 10 y 15 minutos, y evitar pasar el rodillo para aplastarla, pues esto evitará que quede ligera y esponjosa. Tampoco debemos excedernos con los ingredientes ni dejarla demasiado tiempo en el horno.

Pero si queremos que nuestra pizza parezca de auténtica trattoria, debemos contar con un dispositivo que nos ayude a conseguir un resultado crujiente y apetecible como el de los hornos de piedra. ¡Y en 20deCompras sabemos cómo hacerlo! Con el horno especial de Cecotec que, además, nos permite preparar crepes y tortitas, y todo por menos de 50 euros, gracias al 40% de descuento del que ahora disfruta. ¿Listo para saborear como nunca tus pizzas?

El hornillo para pizzas. Cecotec

Cómo sacarle partido a la ‘pizzera’

Con un aspecto similar a las sandwicheras o creperas, este gadget de Cecotec es un todoterreno culinario cuya especialidad son las pizzas caseras. Y es que, con una potencia de 1800W, esta pizzera está formada por dos placas con apertura de 180 grados que simulas las condiciones térmicas del clásico horno de piedra donde se prepara esta receta de forma tradicional, pues, por un lado, la masa está en contacto con la superficie antiadherente, y, por otro, los ingredientes que hayamos añadido se fundirán y cocinarán de forma homogénea en poco tiempo (¡alcanza los 220º en solo tres minutos!). Un conjunto de ventajas que harán las delicias de los amantes de este bocado a las que, además, se suma su multifuncionalidad: también sirve para tostar pan, hacer crepes o tortitas.

Cabe destacar que tiene un tamaño compacto, que nos permite guardar con comodidad la pizzera en cualquier armario; incluye termostato con cuatro niveles de temperatura, para ajustar el cocinado en todo momento; y está fabricado con materiales antiadherentes que facilitan la limpieza después de cada uso. ¿Quién dijo que se necesita un horno de leña para hacer las mejores pizzas caseras?

