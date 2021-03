Consultorio de Sexo: "Mi chico ha empezado a rechazar el sexo y me gustaría que todo fuera como antes”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

No sentir nada

PREGUNTA Mi nombre es Mari y tengo una curiosidad. Resulta que no siento nada al hacer el amor o, como quien dice, al tener “sexo”. ¿Tiene remedio, qué lo provoca?

RESPUESTA DEL EXPERTO En tu pregunta interpreto que tienes una ausencia total de placer en tus relaciones eróticas, aunque no especificas si al hablar de “hacer el amor” hablas de la penetración vaginal o si tu ausencia de placer hace referencia a todo tipo de juegos eróticos.

También desconozco dos detalles que me permitirían definir más la causa de tu anhedonia sexual: ¿nunca has sentido placer o has dejado de sentirlo?, y ¿si juegas contigo misma, tienes o no tienes placer? Estos detalles son importantes a la hora de valorar tu situación de displacer.

Existen múltiples causas que podrían explicar tu situación de anhedonia sexual:

1.Enfermedad neurológica y efecto colateral de ciertos fármacos.

2.Altos niveles de ansiedad y estrés relacional.

3.Cuadros de depresión y ansiedad.

4.Conflictos de pareja y/o desamor.

5.Actitudes negativas en torno a la sexualidad.

6.Conflictos con el propio cuerpo.

7.Consumo de sustancias.

8.Procesos de duelo complicados.

9.Experiencias eróticas traumáticas.

Lo aconsejable es acudas a un asesoramiento sexológico profesional que permita esclarecer la causa concreta de tu anhedonia sexual y con ello poder diseñar una estrategia terapéutica que permita recuperar tus sensaciones o descifrarlas.

Sexo y covid

PREGUNTA Llevo más de un mes sin ver a mi novia que pasó el covid 19. Yo no tengo ningún síntoma; mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder hacer el amor y qué precauciones tomar?

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no tiene síntomas, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerposno hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección. No obstante, deberéis vacunaros cuando os corresponda.

No obstante, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, os sugiero lo consultes con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Eyaculación precoz

PREGUNTA Tengo 37 años y padezco de eyaculación precoz. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO La auto-diagnosticada eyaculación precoz es una dificultad para alguna persona, que eyacula antes de lo que desea, le genera insatisfacción erótica y le aminora el placer físico.

El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psicosexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación marcado por las prisas, a lo cual suele unirse un componente ansioso de personalidad, una insuficiente regularidad erótica y un añadido estrés relacional.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexual que busca como objetivo “sentir al máximo con el mejor control posible”. Como sugerencia te indico alguna pista que puede ayudarte en el marco de una relación de pareja:

1.Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”, por ello, sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más y pensar menos.

2.Diversificar vuestros juegos eróticos para no depender en exclusiva de la “penetración”.

3.Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero mires algún tutorial por internet.

4.Regularidad erótica individual o compartida, siempre en clave de “calma”.

Existen también, para contextos relacionales específicos del tipo “pareja no estable”, tratamientos farmacológicos personalizados en combinación con una terapia sexual individual.

Si la dificultad se mantiene, consulta con un profesional de la Sexología para que te diseñe un marco de estrategia terapéutica adaptado a tu singularidad.

Demasiado placer

PREGUNTA A ver si explico bien problema. Cuando me aproximo al orgasmo tengo que parar porque siento que es exagerada la reacción. Mi marido no lo entiende pero yo no puedo seguir, gozo mucho, demasiado, y tengo que parar. Me asusta un poco esto. Gracias por su ayuda, porque me gustaría controlarlo para acabar, y también no defraudar a mi marido. Un saludo. Belén, 31 años.

RESPUESTA DEL EXPERTO El orgasmo es una experiencia personal y subjetiva: en todo caso es una experiencia de placer global, variable, transitoria y con traducciones físicas evidentes: vaso-congestión corporal, contracciones de la musculatura pélvica perineal, uterina y anal, aumento de la presión arterial, de la ventilación pulmonar y del ritmo cardiaco, rubor sexual, elevación de los umbrales de dolor…., que concluye con la liberación de tensión sexual y sensación ulterior de bienestar y relajación. Es, en definitiva, una compleja experiencia sensorial, vascular y neurológica; experiencia subjetiva con traducción física objetiva.

Mi sugerencia profesional es que la próxima vez que experimentes esa “reacción exagerada” dejes llevarte por ella; probablemente estés añadiendo a tu respuesta sexual habitual alguna sensación complementaria derivada de la estimulación de zonas y glándulas paravaginales y parauretrales (zona G) y ello pueda conllevar una eyaculación femenina que puedas percibir como excesiva.

Pasar del sexo

PREGUNTA Tengo 27 años y me llamo Ana. Mi chico ha empezado a 'pasar' de mí en la cama. Desde hace dos meses ya no me busca y no sé el motivo; rehúsa el sexo cuando hasta ahora no teníamos ningún problema. Teníamos mucha frecuencia de hecho.

Es verdad que me propuso prácticas que a mí no me convencen, pero eso fue hace mucho, hace 3 años, y pasó al olvido; pero no sé si puede tener que ver. Cuando se lo comento simplemente dice que está cansado o que no lo apetece, y lógicamente yo no le fuerzo, pero me gustaría que todo fuera como antes. Necesito su ayuda. Un saludo y muchas gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO El interés erótico vive fluctuaciones a lo largo de nuestra vida y especialmente cuando vivimos en un contexto de pareja estable.

Si el desinterés erótico de tu pareja se ha instalado de una manera brusca y llamativa habrá que valorar el estado de su salud integral y/o si la persona está consumiendo algún fármaco o sustancia que explique este descenso de su deseo erótico.

También convendría saber si su pérdida de interés sexual es global, es decir, afecta a su erotismo individual (autoerotismo) y compartido (relacional) o sólo es un desinterés específico.

Vivimos en una sociedad en la que si eres joven, tienes buena salud y tienes pareja hay un “imperativo legal” a tener deseo; y claro la obligación y el deseo son incompatibles.

Mi sugerencia es que le permitas no tener deseo, y si esta ausencia de deseo persistente os genera malestar, acudid a algún profesional de la Sexología que permita valorar vuestro caso y abordar tu malestar.

Las parejas suelen tener claro que al amor hay que dedicarse para evitar llegar al desamor, pero al erotismo también hay que dedicarse para evitar el desencuentro y distancia erótica.

Ello significa que, aunque se hayan perdido ingredientes eróticos como la chispa, el misterio y la burbuja erótica inicial, hay que cuidar otros elementos como la complicidad, tiempos y momentos de pareja, espacios personales, conversaciones eróticas….y todo para que el erotismo no acabe siendo demasiado predecible.

El estilo de vida actual tampoco suele facilitar las cosas: horas de trabajo, pereza y cansancio, ocio individual y otras obligaciones, hace que no dediquemos tiempo a la pareja y al encuentro piel a piel.

El que tu pareja se haya vuelto menos proactivo puede deberse a que vuestro guión erótico se haya vuelto rutinario y necesite una dosis de dinamización e innovación.

Una buena conversación, en torno a una cena íntima, podría ser un buen comienzo para intentar reconducir vuestra relación erótica.

Mi sugerencia es que reservéis y planifiquéis en vuestra agenda un momento de relax para conversar de vuestra relación, de vuestros miedos, de vuestros deseos, expectativas y necesidades en el plano íntimo.

Y si tras vuestro momento, no sabéis daros una respuesta que explique la situación, sugiero acudáis a un profesional de la Sexología que os indicará alguna estrategia para dinamizar vuestra vida erótica y eliminar los miedos colaterales que te asaltan.