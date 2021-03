Qué es la respuesta booster tras la vacunación

La respuesta booster en vacunación hace referencia al aumento de la inmunidad con respecto al número de dosis administradas, esto es, de recuerdo o de refuerzo. Se trata de una dosis de refuerzo adicional tras haber recibido las correspondientes previamente para adquirir el grado óptimo de inmunidad.

De tal manera que tras la inmunización inicial ante un determinado patógeno, se inyecta esta dosis de recuerdo que ofrece un efecto booster y constituye una reexposición a dicho antígeno inmunizante. El objetivo es incrementar la inmunidad al haber disminuido con el paso del tiempo.

¿En qué consiste la respuesta booster?

La vacunación frente a determinadas enfermedades provocadas por patógenos, como es el caso del tétanos, requiere de otra dosis de recuerdo porque la memoria de las células específicas contra virus, bacterias u otros microorganismos puede reducirse.

En este sentido, se necesitan dosis de recuerdo para poder mantener la inmunidad a largo plazo y que el sistema inmunológico sepa como reaccionar a la acción de patógenos, sobre todo por la mutación de determinados microorganismos, como es el caso del virus de la gripe. Esto sucede porque la memoria del sistema inmunológico no es capaz de responder de forma rápida para prevenir una determinada infección, salvo que exista un recordatorio con otra dosis.

¿Y qué ocurre con las vacunas contra la Covid-19?

En el caso de las vacunas contra la Covid-19, la compañía farmacéutica Moderna ha anunciado recientemente a los primeros participantes de un estudio para evaluar a los candidatos a la vacuna de refuerzo contra la variante B.1.351 identificada por primera vez en Sudáfrica. Como indican en un comunicado, "se está evaluando como una vacuna de refuerzo puede aumentar la amplitud de la respuesta a variantes emergentes con mutaciones de dominios de unión a receptor clave (RBD)".

Por otro lado, dos estudios procedentes de investigaciones realizadas por el laIcahn School of Medicine de Mount Sinai (Nueva York) y otra por la University of Maryland School of Medicine de Baltimore han analizado la vacunación con una sola dosis de vacuna de ARN mensajero en aquellas personas que han padecido Covid-19.

Como recoge la Asociación Española de Vacunología (AEV), el primer estudio evidenció que las personas seropositivas respondían rápidamente con síntesis de anticuerpos tras recibir una única dosis de las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna. Así, el coordinador del estudio, Florian Krammer, destacaba que la vacuna puede comportarse como una dosis de recuerdo en las personas que padecieron una infección.

El segundo estudio concluyó que "teniendo en cuenta que una dosis de vacuna tiene un efecto booster" y que se desconoce la duración de la protección y de la respuesta inmune, si hay escasez de vacunas se puede optar por administrar una única dosis a los que previamente han pasado la enfermedad confirmada por laboratorio, mientras no se dispongan de más evidencias.