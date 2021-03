Cómo salir de un bloqueo mental

En ocasiones, ante el ritmo frenético del día a día, podemos experimentar lo que se conoce como un bloqueo mental, un obstáculo que interrumpe nuestros pensamientos. Según el psicólogo clínico Manuel Escudero, esta sensación se puede definir como "una interrupción de un proceso cerebral que no nos permite iniciar o terminar alguna actividad o situación".

El bloqueo mental se produce cuando tratamos de "recuperar o codificar información de nuestro cerebro", pero otra información o pensamiento interfiere en este proceso y "no nos permite acceder". Así, se consideraría como la imposibilidad de "seguir una línea de pensamiento que afecta a nuestras conductas, merma nuestra eficacia y limita nuestro potencial para conseguir nuestro objetivo final", añade el experto en psicología.

¿Cómo se manifiesta?

Esta sensación puede tener múltiples causas y estar provocada por experiencias traumáticas, problemas de ansiedad, falta de autoestima, de confianza, de conocimientos o por padecer depresión, entre otras causas. Al no producir la respuesta adecuada ante una determinada situación se puede generar incluso más estrés o ansiedad.

De tal manera que cuando se sufre un bloqueo mental no se piensa con claridad y la persona es incapaz de gestionar los pensamientos o las situaciones. Pero, ¿cómo podemos reconocerlo? Uno de los síntomas que se experimentan es la intrusión de pensamientos negativos, así como una sensación de frustración e insatisfacción. Además, se tiende a evitar esta situación para escapar del bloqueo e incluso pueden aparecer síntomas físicos como dolor de cabeza, náuseas o problemas gastrointestinales.

¿Cómo se pueden superar?

Un bloqueo mental es "una señal de alarma y debemos prestarle atención",subrayan en El Prado Psicólogos. En algunas ocasiones nos puede proteger de determinados sentimientos o emociones que no queremos experimentar porque no estamos preparados, pero en otras "puede estar indicándonos que la forma en la que estamos manejando algunos aspectos de nuestra vida no es la más adecuada".

Por tanto, para hacer frente al bloqueo por ansiedad hay que conocer su origen y enfrentarse a la carga emocional que conlleva. "No se trata de ocultar las preocupaciones y obviar los sentimientos, sino de enfrentarlos y salir fortalecidos de esa experiencia", añaden.

Desde el Centro Manuel Escudero ofrecen una serie de pautas para superar los bloqueos mentales:

Relajarse practicando ejercicios de respiración. "A veces, solo necesitas un descanso para aliviar un bloqueo mental".

Practicar deporte.

Realizar actividades como leer o escuchar música.

Tener tiempo para introducir descansos dentro de cada actividad.

Estimular la creatividad e imaginación.

Aprender a controlar y gestionar las emociones.

No reprimir ninguna idea o palabra si tienes dificultades para recordar algo.

Si los bloqueos se vuelven recurrentes y afectan a nuestra rutina diaria a la hora de trabajar, por ejemplo, es necesario acudir a un especialista para tratar de resolver el problema y evitar que genere ansiedad, frustración o episodios depresivos.