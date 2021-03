Amazon rebaja una de las mascarillas favoritas para eliminar los puntos negros un 40%: puede ser tuya por 10 euros

Los puntos negros son una pesadilla a cualquier edad. Si bien es cierto que la fama que les acompaña es la de (des)aparecer en la pubertad, también lo es que una vez que llegan a nuestras vidas, no son fáciles de eliminar. Menos ahora, que el maskné nos ha demostrado que pueden aferrarse a nuestra zona T durante meses y ser impasibles a la rutina de belleza a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, que sean resistentes, no significa que no haya remedios para despedirnos de ellos y, además, prever su reaparición. ¿Has oído hablar de las mascarillas negras purificantes?

Famosas en los feeds de Instagram de muchos, este cosmético exfoliante ayuda a extraer los puntos negros y las espinillas de las zonas más sensibles a la aparición de la grasa: se adhieren al sitio que elijamos (¡cuidado con ponerla por toda la cara!), comúnmente la zona T, para que podamos tirar de las imperfecciones y despedirnos de ellas. Existen varios tipos, con diferentes prestaciones y precios, pero, desde 20deCompras, hemos dado con uno que, con muy buenas valoraciones, ¡está hoy casi a mitad de precio!

Los que ya la han probado la mascarilla negra de Ldreamam destacan su buena relación calidad-precio, su fácil aplicación y su buen olor entre otras bondades. Además, gracias a las más de 7.000 valoraciones recibidas, el cosmético ha conseguido cuatro estrellas doradas en la plataforma. ¿Quieres aportar también tu opinión y hacerte con este producto por menos de 10 euros?

Un básico de nuestro neceser

Este producto, además de ayudar a eliminar los puntos negros y el acné, mejora las manchas de la piel y restaura el brillo del rostro. Lo consigue gracias a ingredientes eficaces que inhiben el exceso de aceite, equilibran la grasa de la piel, tensan los poros y mejoran la piel áspera. Aunque ayuda a combatir estos problemas en todo el rostro, es recomendable incidir en su uso en áreas problemáticas como la nariz, la barbilla y la frente e incluso se puede aplicar en zonas de la espalda propensas a la aparición de acné.

En cuanto a la forma de usarla, se debe aplicar de forma uniforme sobre la piel limpia evitando la zona de los ojos y los labios. Tras dejarla actuar entre 15 y 30 minutos, se retira y se lava la cara con agua templada. Eso sí, antes del primer uso es recomendable aplicar un poco de producto en el brazo para comprobar que no existen alergias ni reacción.

