Qué diferencias hay entre el paracetamol y el ibuprofeno, ¿qué debo tomar para la fiebre?

El paracetamol y el ibuprofeno son dos de los analgésicos más utilizados entre la población para aliviar posibles dolores o malestares, pero ¿cuál está más indicado para cada caso? Si nos duele la cabeza, tenemos fiebre, un resfriado o presentamos malestar muscular, ¿qué fármaco es aconsejable?

En el caso de la fiebre, se trata de una reacción natural de nuestro organismo para activar los sistemas de defensa frente a las infecciones originadas por virus, bacterias u otros microorganismos que se traduce en un incremento de la temperatura corporal.

Como destacan los expertos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), "la fiebre muy elevada o acompañada de síntomas muy acusados debe ser tratada", pero "no parece tan claro que sea necesario quitar la fiebre leve o moderada, y en muchas ocasiones puede ocultar información importante para el diagnóstico". En este sentido, el objetivo del tratamiento de la fiebre consiste en aliviar el malestar asociado y los medicamentos más utilizados son el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno.

¿Para qué está indicado el ibuprofeno?

En primer lugar, la elección del fármaco dependerá del tratamiento que requiera el paciente, teniendo en cuenta la causa de la enfermedad y de las posibles contraindicaciones para su salud.

El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Como explican desde la farmacéutica Kernpharma, pertenece al grupo de los AINE o antiinflamatorios no esteroideos que se caracteriza "porque su acción se centra en inhibir la síntesis de prostaglandinas, que son unas sustancias responsables de la respuesta inflamatoria y del dolor".

Por esta razón, este medicamento como principio activo se utiliza generalmente como antiinflamatorio y analgésico, aunque en ocasiones también sirve para el tratamiento de la fiebre al tener acción antitérmica. En este sentido, el ibuprofeno se puede utilizar "para tratar en pautas cortas dolor leve o moderado asociado a diferentes procesos, así como la fiebre alta y para el tratamiento de otros procesos que cursan con inflamación", añaden en los Laboratorios Cinfa.

De esta manera, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), este medicamento está indicado para el dolor de intensidad leve a moderada, como en las migrañas, para el tratamiento sintomático de la fiebre, de afecciones reumáticas o para el alivio de la sintomatología en la dismenorrea no reumática.

¿Cuándo se utiliza el paracetamol?

El paracetamol es el segundo fármaco más vendido en España y cuenta con propiedades analgésicas y antitérmicas, pero no antiinflamatorias. Por tanto, "este principio activo es capaz de aliviar el dolor y de reducir la fiebre" y es el fármaco idóneo para el tratamiento del dolor leve y moderado acompañado de fiebre, como ocurre en los procesos gripales.

A diferencia del ibuprofeno, "el paracetamol, en principio, cuenta con la ventaja de no causar efectos secundarios gástricos", añaden en Cinfa. No obstante, aunque no cause malestar estomacal, una dosis que exceda los límites puede resultar tóxica para otros órganos del cuerpo como el hígado.

En episodios de fiebre, ¿cuál es mejor?

Entonces, ¿cuándo se debe tomar paracetamol y cuándo ibuprofeno? La clave está en si existe o no inflamación. En caso afirmativo, lo más recomendado es la ingesta de ibuprofeno, ya que el paracetamol no presenta acción antiinflamatoria.

A nivel general, ambos se consideran medicamentos seguros si se utilizan en las dosis y periodos de tiempo recomendados por los profesionales sanitarios. "A la hora de decantarnos por uno u otro, una de las claves puede ser la inflamación y la intensidad del dolor", recalcan los expertos de Cinfa. Si existe inflamación y el dolor es más intenso "puede ser preferible tomar ibuprofeno, si no el paracetamol podría ser el más indicado"

En el caso de la fiebre, si no hay dolor o malestar asociado con otros síntomas, el paracetamol sería el fármaco más indicado. Pero, "si a la fiebre se suma dolor de garganta, se controla mal con paracetamol y si se asocia con una inflamación, se podría valorar optar por el ibuprofeno", concluyen.