¿Necesito una PCR o test de antígenos negativo antes de ponerme la vacuna del coronavirus?

Un total de 3.165.191 personas ya han recibido al menos una dosis de las tres vacunas contra la Covid-19 disponibles en España y más de un millón han completado la pauta de vacunación de dos dosis para generar anticuerpos frente a la infección por SARS-CoV-2, según la última actualización a fecha de 23 de febrero del Ministerio de Sanidad.

A medida que avanza el ritmo de vacunación con la puesta en marcha de la segunda etapa de la estrategia y comienzan a llegar más dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, aumentan también las dudas entre la población sobre determinados aspectos de la vacunación.

¿Se puede administrar la vacuna si hay infección activa?

Una de ellas es sobre si es necesaria una prueba diagnóstica previa con resultado negativo, como PCR o test rápido de antígenos, para comprobar que en momento de la vacunación no estás contagiado por coronavirus. Tal y como subraya la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a efectos de vacunación "no se consideran necesarias las pruebas virales o serológicas para detectar una infección aguda o previa, respectivamente". Por tanto, este tipo de pruebas no se aconsejan con el propósito de vacunar.

En el caso de una persona que esté cursando la infección por Covid-19, antes de proceder a la vacunación se debe esperar "a que la infección se resuelva y cumplir con los criterios establecidos para suspender el aislamiento".

Respecto a si se puede administrar la vacuna a una persona que presente fiebre en ese momento, por cualquier tipo de infección que no esté relacionada con la Covid-19, solo se pospondrá "en personas que presenten una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda". En cambio, la presencia de una infección leve o de fiebre de baja intensidad "no debe posponer la vacunación".

¿Y si ya has pasado la infección por Covid-19?

Según la evidencia actual, la reinfección por SARS-CoV-2 es "excepcional en los seis meses posteriores a una infección natural", indica el Gobierno de España en el portal dedicado a la estrategia de vacunación. En este sentido, "se podría retrasar la vacunación de las personas que han padecido enfermedad o infección diagnosticada en los seis meses anteriores a la vacunación".

Así, se priorizaría a aquellas personas que todavía no han cursado la enfermedad. Hasta el momento, este retraso en la administración de la vacuna "se aplicará exclusivamente a las personas menores de 55 años y sin condiciones de riesgo", añaden.