Cinco claves que te indican que tienes una buena salud sexual

¿Qué quiere decir el concepto de salud sexual? Hoy hablaremos de las claves que te pueden indicar si tienes una buena salud sexual, ya que hoy día 14 de febrero celebramos el Día de la Salud Sexual. Una fecha importante y que se puede pasar por alto, dado que coincide con el famoso Día de San Valentín.

Para empezar, ¿qué es la salud sexual? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad". Para lograrlo, hacen falta algunas claves que hemos recopilado en cinco. Si las cumples, disfrutas de una buena salud sexual.

1. Practicas sexo seguro

Tanto para evitar un embarazo no deseado o contraer una ETS o ITS, si practicas sexo seguro tienes una buena salud sexual. Actualmente, hay muchos métodos. Está el preservativo, la píldora anticonceptiva, el DIU, las bandas de látex, los preservativos femeninos, el parche, el anillo... Protégete para evitar sustos.

La OMS afirma que "cada día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS)". Esta es una cifra muy elevada que, además, "en algunos casos, las ITS tienen consecuencias graves para la salud reproductiva". Por eso, no te olvides de protegerte siempre.

2. Te comunicas con tu pareja

Tanto si tienes una pareja sexual como varias es importante que te comuniques para disfrutar de una buena salud sexual. Con la comunicación se evitan malentendidos, reproches y disfrutas de mejores relaciones sexuales. Así que comunícate con la persona con la que estás en la cama. Así os podréis conocer mejor. Eso sí, la comunicación no verbal también importa.

3. Te quieres a ti mismo

Vergüenza, baja autoestima, preocupaciones... Que te quieras a ti mismo es fundamental para que puedas disfrutar de una excelente salud sexual. Si durante tus relaciones estás preocupado por partes de tu físico que no te gustan y temes que tu pareja se fije en ellas, no vas a disfrutar de tu sexualidad.

Sabemos que, a veces, es complicado quererse a uno mismo. Para quienes lo han conseguido es fácil, pero pasar de no quererse nada a algo parece un mundo. ¿Qué hacer en estos casos? Acudir a un psicólogo, al igual que si te duele la barriga vas al médico. Quiérete para tener una sexualidad más sana y sentirte mejor contigo.

4. Ejercitas tus músculos pélvicos

Para tener una buena salud sexual, una parte importante es que ejercites tus músculos pélvicos. Cuando lo haces, es como el ejercicio físico. Disfrutarás más de tus encuentros sexuales, sentirás más placer, tendrás el control de tus músculos pélvicos y evitarás que con la edad estén más débiles. Esto sirve tanto si eres hombre como mujer. ¡Ejercicios kegel! Tenlos presentes.

5. Te masturbas

Una buena salud sexual empieza porque te quieras a ti mismo y conozcas tu cuerpo. Es por eso por lo que la masturbación es tan importante. No importa que tengas pareja. Masturbarte te ayudará a explorarte y a darte placer para luego saber mejor lo que te gusta cuando estás con otra persona.

¿Tienes una buena salud sexual o debes mejorarla? Gracias a estos consejos ahora podrás saber en qué aspectos deberías centrarte y trabajar más. La salud sexual es importante para tu bienestar y felicidad. Ten en cuenta estas claves.