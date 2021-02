Excluidos 32.000 grandes dependientes de la primera etapa de vacunación: "Les llegará con retraso o morirán esperando"

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que, de las 313.000 personas grandes dependientes que no viven en residencias y que deberían ser vacunadas contra la covid-19 "en las próximas semanas" -dentro de la fase 1 del plan de inmunización diseñado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas-, hay 32.000 personas en situación de gran dependencia pero que que se van a quedar fuera de esta primera fase porque todavía no han sido valoradas como tal ni han obtenido la resolución correspondiente.

Según ha explicado a 20minutos el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, estas 32.000 personas van a ser excluidas de un plan de vacunación porque "el procedimiento de la dependencia esmuy lento".

La estrategia de inmunización contempla en su primera fase, prevista hasta el mes de marzo, la vacunación de los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, así como a las personas consideradas como grandes dependientes que no estén actualmente institucionalizadas, tal y como recoge la última actualización de este documento, disponible en la web del Ministerio de Sanidad.

Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierten sin embargo que hay 32.366 personas en situación de gran dependencia que, al no haber sido todavía valoradas como tal, han quedado excluidas del que es el cuarto grupo prioritario del calendario de vacunación del Gobierno y la Autonomías. Para ellas, la deseada inyección les llegará "con retraso o se morirán esperando", denuncia Ramírez Navarro.

Estas 32.366 personas, denuncian las directoras y gerentes de centros sociales, "al no haber sido valoradas ni tener resolución, es decir, por encontrarse en la lista de espera, no podrán ser vacunadas al no saber la Administración quiénes son".

Tabla elaborada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de las personas solicitantes del grado III de dependencia, por comunidades autónomas. AEDGSS

Asimismo, este organismo denuncia por otra parte que tampoco se ha incluido en la primera fase de la vacunación "al más de medio millón de personasdependientes severas, cuya vulnerabilidad es manifiesta". "El error de Sanidad es que no tienen a nadie que entiende de dependencia", la criticado Ramírez Navarro.

Las cuidadoras, también excluidas

Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señalan que 450.517 personas reciben una prestación económica para cuidados en el entorno familiar (Pecef), y de ellas, "aproximadamente 133.679 tienen el más alto nivel de dependencia", es decir, el grado III o gran dependencia.

Estas personas, explican, dependen de la persona cuidadora no profesional que las atiende, que puede ser una o varias empleadas. Por lo tanto, instan a las Administraciones a incluir en el grupo cuatro de la primera etapa de la estrategia de vacunación a estas 133.679 personas cuidadoras no profesionales, "que deberían ser vacunadas por estar cuidando a las personas grandes dependientes -que sí se incluyen en el grupo 4 de la campaña de inmunización del Estado y Comunidades-.

Esta cifra se eleva hasta las 187.833 cuidadoras en el caso de las personas con dependencia severa (grado II). Hablan de "cuidadoras" porque "el 75% de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres", apuntan.

Cuidadoras no profesionales de personas dependientes, por Comunidades autónomas. Tabla elaborada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. AEDGSS

Las personas en situación de gran dependencia (grado III) son aquellas que necesitan cuidados las 24 horas del día y "no pueden hacer ninguna de las actividades básicas, son por ejemplo pacientes con alzhéimer avanzado o que viven entre la cama y el sofá". Los dependientes severos (grado II) precisan "más de tres veces al día las atenciones para realizar las actividades básicas: para levantarlos, asearlos, darles de comer y acostarlos", recuerda Ramírez Navarro.

Por último, los dependientes de grado I o moderados, "ni siquiera están contemplados" en la estrategia aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.