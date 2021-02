Sí, hoy es el día para conseguir unos auriculares 'bluetooth' por 11 euros (¡y nosotros te decimos cómo!)

Hoy en día, los auriculares inalámbricos se han convertido en uno de los gadgets más populares del mercado, puesto que no hay quien pueda resistirse a la comodidad que supone escuchar nuestra playlist favorita en cualquier momento y sin cables mediante. De hecho, son los wearables más populares y uno de los regalos estrella de cada Navidad. Además, han logrado posicionarse como uno de los dispositivos techies que más expectativas generan ante los nuevos lanzamientos al mercado. Y, si no, que se lo digan a la versión Galaxy Buds, cuya versión Pro salió a la venta a finales de enero y fue presentada en el evento que Samsung preparó para lanzar también sus nuevos terminales. Claro que este modelo, igual que los Airpods, no suelen estar al alcance de todos los bolsillos.

Sin embargo, y gracias a su popularidad, podemos encontrar en el mercado una gran variedad de precios... ¡e incluso chollos! Así que, si estás en la búsqueda y captura de unos auriculares bluetooth, hoy puede ser tu oportunidad de conseguirlo a un precio más que irresistible: en el catálogo de ofertas flash de Amazon (además de una gran variedad de ofertas) hemos encontrado el modelo de Dudios rebajado un 47% para que pueda ser tuyo por menos de 11 euros. ¿No te parece una forma de empezar el lunes con buen pie?

Estos auriculares tienen una autonomía de hasta 16 horas. Amazon

Con un diseño clásico en el que prima la ergonomía para asegurar la comodidad del usuario, estos auriculares inalámbricos son una de las ofertas de Amazon más interesantes del día en su categoría, tanto por su precio como por las prestaciones que ofrecen. Por un lado, se han convertido en uno de los descuentos más atractivos de los últimos meses, pues no es habitual encontrar estos dispositivos a precios tan bajos; y, por otro, sus buenas prestaciones aseguran su éxito en las actividades en las que queramos introducirlos, bien sea la práctica deportiva o una maratón de streaming en casa. Y es que, con hasta 16 horas de autonomía (siempre que tengamos cerca el estuche de carga), una resistencia IPX7, funcionamiento táctil y un sistema de emparejamiento rápido, este modelo nos acompañará a lo largo del día.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.