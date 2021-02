5G por menos de 300€: TCL presenta su móvil gama media más completo

TCL lanza en España el TCL 20 5G, su propuesta para alcanzar la última generación de tecnologías de telefonía móvil. Para llegar a este estándar, la firma monta en este smartphone un procesador SoC Qualcomm Snapdragon 690 5G octa-core y 6GB de RAM. Funciona con redes 5G Stand Alone (SA) y Non Stand Alone (NSA) para lograr un mayor ancho de banda de datos

El TCL 20 5G ofrece una pantalla Full HD+ de 6,67 pulgadas con resolución 1080x2400, 395 PPI y cámara frontal integrada de 8 MP -y, claro, sin notch-. La pantalla, que ocupa un 91% del frontal, ha sido diseñada por TCL y mejorada con la tecnología NXTVISION, también propiedad de la compañía.

“NXTVISION ofrece una visualización increíble, con una precisión del color y una claridad y contraste excelentes; así como una experiencia de visualización óptima bajo la luz directa del sol y en entornos poco iluminados”, afirma la marca.

El TCL 20 5G también cuenta con la certificación HDR10 en Netflix, lo que garantiza que puedas disfrutar de toda la biblioteca de películas, programas y series de alta calidad de este servicio de streaming.

Gracias a su chipset, este teléfono “está diseñado para ser rápido, fluido y potente. Imagina poder descargar una serie completa en sólo unos segundos, o disfrutar de un partido de tu equipo de fútbol favorito y reproducir las repeticiones en alta resolución en tiempo real”, subraya TCL, destacando que, para los usuarios más gamers, las prestaciones del nuevo TCL 20 5G ofrecen mejor conexión y fluidez en el juego.

Incluye 256 GB de almacenamiento interno -o 128 GB dependiendo de la versión- ampliable con microSD, y una gran batería de 4500mAh, capaz de ofrecer una duración de un día entero, junto con funciones de gestión inteligente de la energía en 5G para hacer la experiencia del usuario más eficiente.

Los acabados son un cristal frontal de 2,5D y una cubierta trasera brillante 3D y lleva 3 teclas laterales: una de encendido y sensor de huellas dactilares, una para el volumen y una para el Asistente de Google.

El TCL 20 5G lleva triple cámara con IA y sensor de 48 MP. TCL

"Una cámara para cada momento"

La configuración de triple cámara del TCL 20 5G lleva la cámara de alta resolución de 48 MP, la cámara super gran angular de 118º para que captures más elementos en un solo encuadre; o su cámara macro de 2 MP para capturar primeros planos.

Cuenta con el ‘modo Super Noche’, mejorando la calidad de las tomas nocturnas. El TCL 20 5G es compatible con videos 4K y con el sistema Gyro EIS (GIS) para mantener la estabilidad de tus grabaciones de vídeo y hacerlo en alta calidad, incluso en movimiento.

El TCL 20 5G está disponible en los colores Placid Blue y Mist Gray. TCL

Precio y disponibilidad

El TCL 20 5G está ya disponible desde 299,99€ en su versión de 256GB de almacenamiento y desde 269€ en la versión de 128GB. En ambos casos está en los colores Mist Gray y Placid Blue.

