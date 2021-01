La OMS contradice a los países que prohíben las mascarillas de tela y dice que son eficaces contra las nuevas cepas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que las mascarillas de tela siguen siendo eficaces, incluso ahora que se han empezado a desarrollar nuevas variantes de la Covid porque -según la Organización- el modo de transmisión sigue siendo el mismo. La OMS contradice así a países como Alemania, Francia y Austria que están planteado su prohibición.

Éstos argumentan que las mascarillas de tela no "se ajusta del todo bien a la cara" y, además, "su porcentaje de filtración es menor" que el de las mascarillas homologadas.

La OMS no piensa igual. "Todas las personas de menos de 60 años que no tengan problemas de salud particulares pueden usar las mascarillas de tela, no quirúrgicas", afirmó la responsable de la gestión de la pandemia en la OMS, Maria Van Kerkhove.

"En las zonas donde el virus circula, hay que llevar puesta la mascarilla cuando las personas están aglomeradas y es imposible que se mantengan al menos un metro de distancia las unas de las otras, y también en habitaciones con poca o mala ventilación", expuso Kerkhove.

La OMS, además, asegura que ellos no tienen constancia de un cambio de transmisión en las nuevas variantes del coronavirus, por tanto estas mascarillas siguen siendo útiles.

Ante la prohibición o limitación de sus uso en otros países, la Organización señala que "los países son libres de tomar las medidas que consideren necesarias".