El cofre de cuidado facial de Sephora valorado en 60 euros, ahora por 20: así puedes mimar tu cutis al mejor precio

Año nuevo, rutina de belleza nueva. Entre los muchos propósitos a los que intentamos enfrentarnos este 2021, no podía faltar multiplicar y mejorar los momentos que dedicamos a nuestro cuidado. Y es que, si algo hemos aprendido en 2020, es que mimarse tiene grandes beneficios mentales y, también físicos: ¡nuestro cutis parece otro (a pesar de los efectos del maskné que muchos padecen)!. Por eso, estos primeros días no faltan las búsquedas de nuevos productos que se adapten a nuestro tipo de piel, protegiéndola de los efectos del frío y preparándola para el verano. Pero, ¿por qué deberíamos apostar?

La cosmética natural parece ir en cabeza: no parar de ganar adeptos y, por tanto, cada vez hay mayor variedad de jabones, cremas o sérums a nuestra disposición. Conscientes de este furor que, seguramente, siga aumentando en los próximos meses, desde Sephora han querido ponérselo muy fácil a los usuarios y han preparado un cofre beauty con todo lo necesario para iniciarse en el mundo natural y empezar a disfrutar de los muchos beneficios que tiene. ¿Lo mejor? Que esta entrega, valorada en 60 euros, puede ser tuya por 20 gracias a sus rebajas. Eso sí, corre, que las unidades son limitadas y todo apunta a que van a volar.

El cofre 'Good for'. Sephora

Este cofre valorado en más de 60 euros al sumar los precios de los diferentes productos por separado incluye el limpiador suave de Ren Clean SkinCare, para asegurar que nuestra rutina siempre empieza con la cara bien higienizada; el suero intensivo Hosanna H2O, de Antipodes (30ml); la crema para el contorno de los ojos Radiance, de Sephora Collection; la crema de día On the Wild Side; el gel hidratante mentolado Mercy Handy, de Lanolips; y el desodorante natural Orange Blossom, de Respire, entre otros. ¿Se puede pedir más?

¿Qué significa la etiqueta ‘Good for you’?

En Sephora, como ha ocurrido con otras marcas, han empezado a apostar por "la belleza inclusiva e innovadora". Por ello, y como parte de este enfoque, han creado esta primera caja Good For con una selección de productos Good For You; es decir, tratamientos compuestos por al menos un 90% de ingredientes de origen natural. Una apuesta por la cosmética veggie que, cada vez, suma más adeptos. ¿Ya has probado sus beneficios?

