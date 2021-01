Por qué esta crema ha sido elegida Producto del Año 2021 (y dónde encontrarla por 15 euros)

Dedicar algunos minutos al día al cuidado personal es algo que, cada vez, valoramos más. Ya no hace falta ser un beauty expert para disfrutar en casa de una rutina de belleza completa que comience con una buena limpieza diaria (con ayuda de alguno de los cepillos eléctricos más recomendados) y acabe con una hidratación profunda en la que cremas, sérums y brumas cumplan su función. Sin embargo, la elección de un producto adecuado para nuestro tipo de piel no siempre es fácil, pues el mercado de la cosmética es muy amplio y no siempre tenemos claro cuáles son los ingredientes naturales que debería incluir para sacar lo mejor de nuestro cutis.

Por ello, son muchos los que prefieren tomar de referencia las opiniones de usuarios expertos o los estudios de consumo que, como el del panel de Netquest y la comunidad Kuvut, ponen de relieve aquellos cosméticos que mejores valoraciones han recibido en el último año. De hecho, en la 21 edición del certamen que organizan, el de Gran Premio a la Innovación, hay una crema facial que han destacado como una de las favoritas (gracias a las opiniones de más de 10.000 consumidores), la de La Provençale Bio, que reafirma, tonifica y recupera la elasticidad de todo tipo de pieles sin fallar a una fórmula natural y sostenible a base de aceite de oliva.

Esta crema contiene ingredientes naturales. Amazon

Las claves del éxito de esta crema

Una crema todoterreno. Esta propuesta es apta tanto para día como para noche y se encarga de alisar arrugar, iluminar la piel, hidratarla y dotarla de elasticidad. Asimismo, funciona como un escudo frente a las agresiones externas, como el humo o la contaminación que causan un envejecimiento prematuro de la piel.

Esta propuesta es apta tanto para día como para noche y se encarga de alisar arrugar, iluminar la piel, hidratarla y dotarla de elasticidad. Asimismo, funciona como un escudo frente a las agresiones externas, como el humo o la contaminación que causan un envejecimiento prematuro de la piel. Ingredientes BIO . Esta crema está elaborada con aceite de oliva BIO y, además, está enriquecida con polifenoles antioxidantes para combatir eficazmente las arrugas. Los ingredientes empleados son de origen natural y han sido obtenidos de manera sostenible. Por tanto, es orgánica, ecológica y ‘cruelty free’. De hecho, este apartado ‘eco’ es uno de los que más valoran los encuestados a la hora de elegir los mejores productos del año.

. Esta crema está elaborada con aceite de oliva BIO y, además, está enriquecida con polifenoles antioxidantes para combatir eficazmente las arrugas. Los ingredientes empleados son de origen natural y han sido obtenidos de manera sostenible. Por tanto, es orgánica, ecológica y ‘cruelty free’. De hecho, este apartado ‘eco’ es uno de los que más valoran los encuestados a la hora de elegir los mejores productos del año. Una textura adecuada. Esta crema es adecuada para cualquier momento, puesto que tiene una textura fundente, concentrada y ligera de aceite en agua, que evita una sensación desagradable en el rostro. Además, deja un delicado perfume floral y es apta hasta para pieles sensibles.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación