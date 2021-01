Cómo ahorrar 200 euros al año dejando las cápsulas de café: así es la máquina revolucionaria que lo muele por ti

Hay dos cafés al día a los que no se pueden renunciar: el primero de la mañana y el de después de comer. Si bien es cierto que hay quienes disfrutan de alguna que otra taza más, esta es la media que la mayoría de los españoles (¡8 de cada 10!) consumimos a lo largo de la semana. Y es que, aunque aún hay quien no puede renunciar a la leche con cacao, esta bebida aromática es, sin duda, la favorita de nuestro país. De hecho, tales son las pasiones que levanta y la inmediatez que le exigimos, que no es de extrañar que en la mayoría de hogares una cafetera de cápsulas presida la cocina, asegurando un expreso (que luego acompañaremos de más o menos leche, según los gustos) en pocos segundos. Pero, más allá de las toneladas de residuos que este extendido gesto genera, ¿sabes que de media gastamos casi 200 euros al año en la compra de estos productos?

Teniendo en cuenta los dos cafés diarios que de media consumimos, y echando mano de la calculadora que ponen a nuestra disposición desde Incapto Coffee, empresa nacional especializada en llevar del grano a la taza (¡y en 30 segundos!) el expreso, hemos descubierto que gastamos, entre la máquina y dichos artículos cerca de 200 euros al año. Una cantidad que podemos ahorrar fácilmente sin necesidades de renunciar a esta bebida aromática si sabemos cómo. Y, en 20deCompras tenemos una solución que te va a encantar: es rápida, eco y deliciosa.... ¿Has oído hablar de la máquina automática de esta marca capaz de moler el café en el momento y ofrecerte uno recién hecho en pocos segundos?

La caferera automática de Incapto Coffee. Incapto Coffee.

Su precio sin ninguna suscripción es de 379 euros y lejos de ser un elevado gasto, supone una inversión. Si optas por la modalidad con suscripción de café, la cafetera tiene un precio de 269 euros y, además cuentan con varias opciones de financiación. Asimismo, cuentan con un servicio para aclarar todas tus dudas, en el que un especialista contactará contigo por teléfono de forma gratuita. Y si no sabes por qué café decantarte, en la web te ayudan a dar con él mediante un test para adaptar cada taza a tus gustos.

¿Quieres calcular cuánto gastáis en café en casa?

Si todavía no estás convencido de apostar por esta máquina que ofrece expresos recién molidos, en la web de Incapto Coffe puedes usar su calculadora para realizar una estimación del ahorro que te supondría tener esta cafetera automática en tu hogar y que te demuestra el gasto que suponen las cápsulas. Para ofreceros un ejemplo, desde 20deCompras hemos hecho nuestra estimación. Teniendo en cuenta que en nuestro hogar se consumen dos cafés diarios (según el Estudio sobre hábitos de consumo de café de los españoles, de Java Republic, un 64% toman entre una y dos tazas al día), tendríamos un gasto de 0,8 euros en cápsulas de café, puesto que el precio medio unitario es de 0,4 euros. Asimismo, debemos añadir que la máquina que empleamos para ello nos costó 100 euros (aunque puede ser incluso más), y que la cafetera de Incapto, con una suscripción de café para disfrutar del mejor sabor, cuesta 269 euros.

Con estos datos, la calculadora nos ofrece una cifra concreta: 1.656 euros. Este es el ahorro total que en 10 años nos produce el consumo de café en grano frente al de cápsula. Esto supone casi 200 euros de ahorro anual. Además, también nos indica que, si finalmente optamos por la cafetera de Incapto, necesitamos solo 11,27 meses para amortizar la inversión y, a partir de ahí, ya empezaremos a ahorrar esta cantidad.

Asimismo, el gasto en café de grano de esta misma marca es más barato que el de cápsulas, puesto que, si consumimos dos cafés al día, con el segundo estaremos gastando 24 euros al mes (por 0,40 de coste unitario de cada cápsula). Sin embargo, si adquirimos un kilo de café de Perú Jaén Cajamarca, cuyo precio por taza es de 0,17 euros, solo tendremos que invertir 10 euros al mes. En Incapto Coffee, el café más caro alcanza solo los 0,27 euros por taza, siendo 0,13 euros más barato que los usados habitualmente.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Incapto Coffee y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.