El estuche de vapor (¡y silicona!) más vendido de Amazon es de Lékué y, solo hoy, cuesta menos de 14 euros

Ahora que estamos inmersos en jornadas de excesos culinarios, tenemos que pensar en opciones más saludables para los días no festivos. Y es que, entre polvorón y turrón, hay que intentar mantener la forma para que luego, en enero, cumplir (de verdad) con nuestros propósitos fitness no conlleve un sobresfuerzo. Además, si crees que optar por un menú sano es estar comiendo ensalada todo el día, estás muy equivocado (y si no que solo hay que ver las propuestas del movimiento realfood). Así, el recetario healthy es mucho más rico de lo que muchos se piensan y lejos de aburrir con propuestas similares ha conseguido ganar cada día más adeptos.

En este sentido, la cocina al vapor es una de las grandes aliadas de una dieta equilibrada, puesto que, además de evitar aceites y grasas a la hora de cocinar, ayuda a mantener todos los nutrientes y el sabor de cada alimento. De hecho, desde hace unos años los estuches de vapor se han convertido en herramientas indispensables en las cocinas más saludables puesto que además de usar el microondas para cocinar, evitan que tengamos que manchar toda la cocina y ofrecen recetas deliciosas en tiempo récord.

Si quieres sumarte a este tipo de cocina, hoy puede ser tu oportunidad. En el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado el estuche de vapor de Lékué, una de las marcas más punteras en este tipo de cocinado, rebajado un 32% para que, por menos de 14 euros, hagas tus pinitos en la cocina al vapor. ¿Te animas a probarlo?

Este estuche nos permite cocinar al vapor con facilidad. Amazon

Lo que debes saber antes de comprarlo

Entre las ventajas que ofrecen los estuches de vapor de Lékué, más allá del ahorro de tiempo que supone poder cocinar en el microondas, no hay que dejar de lado el ahorro energético que logramos al dejar de lado electrodomésticos con un mayor gasto, como es el horno. Pero, aún hay más: ¡tener un estuche de vapor en casa es sinónimo de revolución culinaria! Aunque muchos piensen que los platos pueden ser aburridos y poco sabrosos, nada más lejos de la realidad, ya que este gadget te obligará a sacar tu lado más creativo y a probar combinaciones de nuevos alimentos, así como sus texturas y sabores al vapor en vez de a la plancha. Además, todo ello va de la mano de una cocina mucho más saludable, pues esta forma de cocción mantiene mejor las cualidades organolépticas de los productos al tiempo que reduce el uso de grasas, como el aceite o la mantequilla.

