El mejor vino del mundo en 2020 es español

Parece que sí, que este es un país para vinos, para buenos vinos. Aunque Francia e Italia se lleven la fama; pese a que Australia y Estados Unidos se vendan mejor; en España se hacen algunos de los mejores vinos del mundo. Decirlo en 2020 no es una opinión, es un hecho.

Este año, el mejor vino del mundo es español. Se trata de Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010, de la bodega Marqués de Murrieta, en Logroño. Además, Mascaró Brut Nature Pure, de bodegas Mascaró, en Vilafranca del Penedés, ha sido elegido mejor cava del mundo.

El Castillo Ygay Blanco Gran Reserva Especial 1986 también ha ganado el título de mejor vino blanco del mundo

Ha sido la prestigiosa revista estadounidense Wine Spectator la que ha reconocido a Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 como el mejor vino del mundo. Le han dado 96 puntos a este Rioja, una puntuación que no ha alcanzado ningún otro vino de entre los mejores.

Este vino ha nacido en el pago La Plana de 40 hectáreas, plantado en 1950 y ubicado en la zona más elevada de Finca Ygay, a 485 metros de altitud. Está elaborado con un 85% Tempranillo y un 15% Mazuelo, y criado 24 meses en barricas de roble americano y francés. Cuesta unos 100 euros pero ya es casi imposible encontrarlo.

María Vargas, la directora técnica de Marqués de Murrieta, fue elegida en 2017 mejor enóloga del mundo

En Marqués de Murrieta saben hacer bien, muy bien, las cosas. Se han acostumbrado a los premios; también su directora técnica, María Vargas, elegida en 2017 mejor enóloga del mundo. Otro de sus vinos, el Castillo Ygay Blanco Gran Reserva Especial 1986, ha sido considerado mejor vino blanco del mundo en sus Wine Style Awards de 2020 (con las opiniones de sus más de 40 millones de usuarios).

El mejor cava del mundo

En el caso del cava Mascaró Brut Nature Pure, ha sido elegido el mejor del mundo (Best in class) en la edición 2020 de The Champagne & Sparkling Wine World Championships, organizado por Tom Stevenson. Es un cava elaborado con un 80% de uva Parellada y un 20% de Macabeo. Apenas cuesta 12 euros.

Se trata de un espumoso de color amarillo pajizo con reflejos verdosos, intenso en nariz, con carga frutal y notas de levadura fresca. Esta bodega catalana ya ganó el año pasado el premio al mejor cava rosado del mundo en este mismo certamen.