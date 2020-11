El epidemiólogo García Sastre señala nuevos indicios sobre el origen del coronavirus

El origen del virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad Covid-19, todavía sigue siendo objeto de investigación por parte de científicos de todo el mundo. El epidemiólogo y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York, Adolfo García Sastre, ha abordado este asunto en una entrevista esta semana a la Televisión de la Universidad de Burgos.

"Los detalles exactos los desconocemos, pero lo que ha ocurrido con la emergencia de este virus está más o menos claro. Es un virus que pertenece a una familia de virus relacionados, hay muchos tipos de cepas en murciélagos, sobre todo. En algún momento, este virus que se encontraba en un murciélago fue capaz de infectar a una persona, quizá directamente, quizá mediante un animal intermediario, eso no está claro", ha dicho.

¿Cuándo ocurrió la primera transmisión del virus del murciélago a una persona? "Eso todavía no está claro", ha indicado García Sastre, que no cree que se pueda llegar a saber "con total seguridad".

Lo que sí se ha comprobado es que esta infección "ocurrió en algún sitio cercano a Wuhan, seguramente, en China. Quizá la primera transmisión ocurrió en Wuhan, quizá la primera transmisión ocurrió en un pueblo cercano y luego una persona infectada lo llevó a Wuhan".

El epidemiólogo español se ha referido también al escenario que propagó la enfermedad: "Empezó a transmitirse de persona a persona en Wuhan, sobre todo relacionado con casos en un mercado. Ahí fueron los primeros casos, donde el virus del murciélago saltó a las personas, o puede ser simplemente que fue un sitio donde se amplificó, llegó una persona que estaba infectada y empezó a infectar a empleados del mercado, de tal forma que luego las gentes que venían al mercado se empezaron a contagiar los unos a los otros, eso es lo que desconocemos".

Por otro lado, García Sastre ha defendido que "no todos los virus de murciélago son capaces de hacer esto. Es más, la mayoría de virus de murciélago similares a este virus no son capaces de infectar humanos o, si infectan, no son capaces de transmitirse de humano a humano, pero hay una proporción muy pequeña de virus que pueden hacerlo y si da la casualidad de que un humano se infecta con uno de estos virus es cuando empieza el problema".

En este sentido, el epidemiólogo sostiene que "es muy parecido a lo que ocurre con las pandemias de gripe, en cuyo caso no son murciélagos los que lo causan, sino que son aves silvestres que tienen cepas de gripe que normalmente no infectan humanos, pero que alguna de ellas puede dar la casualidad de que tienen mejores condiciones para empezar a transmitirse de humanos a humanos, y puede ocurrir que sea una infección directa de un ave con un humano, o por un animal intermediario que puede ser un cerdo o un ave doméstica, que al final llegue también a un humano y empiece a transmitirse".

Tal y como ha explicado García Sastre, "son episodios zoonóticos, no son desconocidos dentro de la ciencia, ocurren muy infrecuentemente, pero que ocurren con cierta frecuencia cada cierto número de años".

El experto ha vaticinado que "este tipo de pandemias las vamos a seguir teniendo. Las de coronavirus parece que son menos frecuentes que las de gripe, quizá porque los virus de la gripe tienen una propensión mayor a poder ser transmitibles en humanos que los coronavirus, pero otra pandemia de coronavirus la podemos tener. Quizá no ocurra hasta dentro de 200 años, pero es algo que puede volver a ocurrir", ha sentenciado.