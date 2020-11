¿Cuántos días tarda la vacuna del coronavirus en hacer efecto?

El próximo mes de enero marcará, a todas luces, el inicio de la vacunación en España contra la Covid-19. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha dividido ya a la población española en 15 grupos que se irán vacunando contra el coronavirus en tres fases, de enero a junio. No obstante, eso no implica que el uso de mascarilla deje de ser obligatorio, ya que los efectos de las vacunas no son inmediatos.

Las vacunas llegarán de una manera escalonada y progresiva, por lo que se deberá continuar con las medidas de protección, como el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad o el lavado frecuente de manos, hasta que la campaña de vacunación finalice en España y exista un número suficiente de inmunizados. Todavía se desconoce con exactitud el período que podría extenderse esta situación.

Asimismo, el hecho de recibir la dosis (una o dos, en función de la vacuna) no implica que la protección frente al virus sea inmediata.

La vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, por ejemplo, anunciaron hace una semana que su vacuna experimental contra la Covid-19 presentaba una eficacia del 95% a partir de los 28 días después de la primera dosis.

En la práctica, esto implica que el año que viene parte de la población que esté vacunada tendrá que convivir con otra que todavía no lo está, por lo que habrá que mantener las medidas de seguridad vigentes.

En esta idea abundó esta semana experto en desarrollo de vacunas Vicente Larraga, en una entrevista en la Cadena Ser. Larraga, que trabaja como profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas-Margarita Salas, aseguró esta semana que "las vacunas empiezan a hacer su efecto a partir de los 15-28 días", por lo que las personas que se vacunen no estarán 100% protegidas "hasta un mes después".

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistió este viernes en que las vacunas que reciban la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos gozarán "de toda la seguridad y si no tienen garantías suficientes, no van a recibir autorización para ser administradas".

Illa insistió en que conforme a los contratos ya firmados, España adquirirá 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones habitantes. Por tanto, "habrá vacunas para proporcionar a todos los ciudadanos y para ejercer las tareas de solidaridad" con otros países.