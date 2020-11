El rodillo de jade más vendido de Amazon... ¡rebajado un 40%!: así puedes conseguirlo por 10 euros

Quien diga que no... ¡o miente o no tiene Instagram! El rodillo de jade se ha convertido en los últimos meses, a pesar de su trayectoria milenaria, en uno de los best sellers de Amazon y también en uno de los beauty gadgets que no faltan en el neceser de ningún usuario que vele por la salud de su cutis. Esta herramienta, si bien es cierto que no obra milagros, ayuda a descongestionar el rostro a primera hora de la mañana, reduciendo los signos del cansancio y las ojeras y ayudando a difuminar las líneas de expresión de ojos y comisuras. Fácil de usar (siempre que no se comentan los errores más habituales), el rodillo de jade es una herramienta que conviene tener a mano siempre.

Por ello, y si aún no has probado sus efectos o quieres renovar el tuyo, hemos rastrado el catálogo de ofertas del Black Friday de Amazon para que puedas encontrar los mejores modelos a precios irrisibles. Y, sí, hemos dado con uno de los más populares rebajado casi a mitad de precio: es de Emocci, de color rosa... ¡y puede ser tuyo por menos de 10 euros!

El rodillo de jade rosa, de Emocci. Amazon

Cómo usar tu rodillo de jade

Introducir el rodillo de jade en tu rutina es sencillo, puesto que apenas requiere de unos minutos de masaje mañanero para hacer efectos. Y es que esta herramienta beauty se debe emplear por la mañana y dejar para la noche al rodillo de cuarzo. Además, se debe usar en un orden determinado para conseguir los mejores efectos. Así, hay que empezar masajeando el rostro de abajo a arriba y siempre del centro de la cara hacia los extremos. El cuello será el primero en recibir los movimientos ascendentes de este rodillo, para después pasar al mentón y presionar desde la barbilla hasta los extremos. Los pómulos serán los siguientes y debemos pasar el rodillo de forma oblicua.

Al llegar a los ojos, es recomendable incidir en la zona de las arrugas haciendo pequeños picos sobre la piel, como si se dibujara una especie de rayo, de forma que apostamos por una de las áreas más delicadas. Por último, en la frente, hay que partir de la ceja hasta el nacimiento del cabello.

Debemos realizar el masaje con el jade roller hasta que la zona de la cara se caliente, ya que, de esta forma, podemos comprobar que la circulación se ha activado. Además, es recomendable insistir en las zonas que requieren mayor mejora y siempre debe ser una masaje potente.

