El éxito del Hyperloop, el tren del futuro que vuela por el suelo y que ha hecho su primer viaje con pasajeros

Hyperloop, el tren del futuro que aspira a alcanzar los 1.300 kilómetros por hora, ha completado con éxito su primer viaje con humanos este domingo de la mano de la compañía Virgin Hyperloop. Tras años de desarrollo y pruebas, los primeros en probar este nuevo método de transporte han sido el cofundador y la directora del proyecto.

¿Qué es el Hyperloop?

Se trata de un sistema de transporte que consiste en una cápsula que levita y se desplaza dentro de un tubo a 1.200 kilómetros por hora. La idea fue propuesta por Tesla y SpaceX, e incluye un diseño de tren en tubos al vacío a través de los cuales un objeto puede viajar sin resistencia al aire o a la fricción, transportando personas u objetos a alta velocidad, reduciendo considerablemente los tiempos de viajes en distancias de medio alcance.

Virgin Hyperloop es una empresa estadounidense de tecnología de transporte que trabaja para comercializar el Hyperloop y que ha completado este domingo por primera vez un trayecto con pasajeros, aunque hay más empresas que trabajan en el proyecto.

Cápsula española

Hace exactamente dos años que fue presentada la primera cápsula a nivel mundial en el Puerto de Santamaría, en Cádiz, bautizada con el nombre de Quintero One, fabricada a tamaño real por la empresa de origen gaditano Carbures. La cápsula, de 32 metros de largo y cinco toneladas de peso, tiene una capacidad de entre 30 y 40 pasajeros sentados en asientos de dos plazas.

Hyperloop estrena cápsula de pasajeros 'made in Spain'.

¿Cómo funciona?

La idea es que por el interior de los tubos viajen esas cápsulas propulsadas por imanes permanentes, lo que provocaría su levitación. No requiere de combustibles fósiles para circular, sino que funcionan con baterías que, además, en un futuro podrían recargarse solas gracias a un sistema de paneles solares instalados en los tubos.

Tal y como está pensado el Hyperloop, la única energía que utiliza es la de la aceleración primera y la de frenar. Una vez la cápsula ha alcanzado la velocidad tras ese primer impulso, al no haber rozamiento, no hay consumo de energía, por lo que no requiere de mayor energía

¿Qué velocidad puede alcanzar?

El Hyperloop puede alcanzar más de 1.200 kilómetros por hora y hacer el recorrido Cádiz - Barcelona en apenas 1 hora -se tardan 11 horas en coche y 8 horas en tren-.

¿Cuándo se comercializará?

El objetivo de Virgin Hyperloop es obtener en el año 2025 certificados de seguridad de las autoridades europeas y de Estados Unidos para poder operar comercialmente a partir del 2030.

Seguridad

En cuanto a la seguridad de este sistema de transporte, el consejero delegado de la compañía, Jay Walder, ha asegurado a través de un comunicado que ”con las pruebas de pasajeros hemos respondido con éxito a esta pregunta, demostrando que no sólo Virgin Hyperloop puede poner con seguridad a una persona en una cápsula en un ambiente de vacío, sino que la compañía tiene un enfoque reflexivo de la seguridad que ha sido validado por un tercero independiente”.