¿En busca de un iPhone? Así es la oferta de Fnac para disfrutar 80 euros más barato del 7 gracias a su pre Black Friday

Los amantes de los smartphones y de la tecnología siempre tienen su mirada puesta en Apple, una firma que, de hecho, es la más valiosa del mundo según el informe Best Global Brands 2020. Aunque la marca de la manzana tiene otros dispositivos muy populares, los iPhone, sus teléfonos móviles, son los más deseados del mercado, por lo que no es de extrañar que sus ingresos no dejen de crecer. Así, y aunque ahora la atención está puesta en la presentación de los nuevos ordenadores Mac (el tercer evento de la marca desde septiembre), no hay ninguna duda de que toda la expectación la protagoniza el nuevo iPhone 12, que está disponible en cuatro versiones: dos de ellas ya están en el mercado, y las otras dos llegan el próximo 6 de noviembre.

Pero además de las expectativas generadas por el lanzamiento de nuevos modelos, muchos usuarios aprovechan la ocasión para adquirir los modelos antecesores a mejor precio y disfrutar así de las prestaciones de un iPhone sin invertir una gran cantidad de dinero en el último modelo. ¡Y no solo se trata de dispositivos de segunda mano! De hecho, se pueden adquirir terminales nuevos a estrenar a precios realmente competitivos con los que podemos comprobar si el sistema operativo de Apple y todas sus funciones se adaptan a nuestras necesidades.

Así que, ¡atención, buscadores de chollos en iPhone! Fnac ha rebajado, dentro de su campaña Pre Black Friday, el iPhone 7 para que puedas ahorrarte 80 euros en su compra y disfrutar de un terminal de la marca por menos de 300 euros sin tener que esperar hasta el último viernes de noviembre para estrenar móvil. ¿Quieres descubrir por qué no puedes resistirte a él?

Este modelo está ahora en promoción. Fnac

¿Qué deberías saber del iPhone 7?

Si bien es cierto que, a día de hoy, los protagonistas del mercado son sus predecesores, los 11 y 12 en cualquiera de sus variantes, el 7 sigue estando entre los modelos a tener (¡muy!) en cuenta si queremos un smartphone de calidad que nos dure el tiempo suficiente y que, además, cuente con todos los avances tecnológicos esenciales que se piden a día de hoy a estos dispositivos. Así, este móvil destaca por su sistema avanzado de cámaras, por ofrecer un gran rendimiento y, además, por ser uno de los promotores de la actual autonomía de los iPhone.

Cabe destacar que, más allá de ser acuático y de ofrecer una pantalla de 4,7” a todo color, hay una serie de trucos que conviene conocer para sacarle el máximo partido, como accesos rápidos a las principales apps o a la cámara, una Siri capaz de hacer más funciones por ti o diapositivas de recuerdos para que disfrutes de algunas de las muchas fotos que podrás almacenar en su memoria interna de 32 GB.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Fnac y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.