¿Qué es VEXAS? Síntomas de la nueva enfermedad mortal que solo afecta a hombres

Científicos estadounidenses han descubierto una nueva enfermedad, a la que han denominado síndrome VEXAS, la cual se ha demostrado que puede causar la muerte en un 40% de los casos, tal y como se indica en el trabajo, que ha sido publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

La investigación llevó a identificar a un total de 25 hombres que presentaban mutaciones somáticas en el gen UBA1, el cual se encuentra en el cromosoma X. Este cromosoma está presente tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, las mujeres tienen dos cromosomas X en sus células somáticas, lo que les protege de esta enfermedad, según piensan los investigadores.

Se trata, por tanto, de un síndrome autoinflamatorio, que se da a final de la edad adulta y que presenta los siguientes síntomas:

Fiebre

​Coágulos de sangre

Inflamación del cartílago

Inflamación del tejido pulmonar

Inflamación de los vasos sanguíneos.

Los médicos apuntaron a que los pacientes no responden, por el momento, a ningún tratamiento y creen que los afectados por este síndrome podrían ser muchos más de los que se creen.

Además, al estar relacionado con el cromosoma X, los investigadores señalan que esta nueva enfermedad solamente afectaría a los hombres, ya que el segundo cromosoma X de las mujeres les protegería de padecer esta afección.