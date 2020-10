Uno de los difusores favoritos del método 'curly', ahora por menos de 40 euros en Aliexpress

Encrespamiento, sequedad y un volumen variante que rara vez coincide con las apetencias. Si tienes el pelo rizado es probable que te enfrentes a estos inconvenientes capilares cada mañana y que, aunque te sientas orgulloso de la rebeldía de tu melena, estés agotado de que siempre parezcas despeinado. Por ello, y para aunar fuerzas, hace meses que pisa fuerte la comunidad curly o, lo que es lo mismo, un grupo de personas fieles a un efectivo método con el que aprender a comprender la naturaleza del pelo rizado para sacarle el máximo partido al tiempo que se preserva su salud. Así, conceptos como cowash, plopping o STC (squish to condish) se han apodera de las rutinas capilares de muchas melenas rizadas, dándole un extra de hidratación y definiendo sus bucles.

Para lograrlo, no obstante, no solo basta con seguir al pie de la letra las instrucciones que dan forma a este comentado método, sino que hay que apostar por productos y herramientas que no rompan el patrón natural del rizo y que, además, ayuden a combatir a la enemiga acérrima de este tipo de cabellos: la deshidratación. ¿Cómo? Eliminando las siliconas y los sulfatos de champús, acondicionadores, mascarillas y un largo etcétera de cremas, espumas y sérums de peinados y, también, entendiendo que los cepillos o el calor directo no deben formar parte de la vida de nuestra melena.

De hecho, secarse el pelo con aire frío o un poco templado y siempre con ayuda de un difusor es una de las partes importantes del método, puesto que contribuye a dar forma a los rizos sin dañar el cuero cabelludo con las altas temperaturas. Uno de los secadores más buscados por los que siguen el método curly es el modelo de Bellissima, cuyo innovador diseño lo convierte en un gran aliado fácil y cómodo de usar. Pero, además, seca el pelo a la vez que lo cuida. Lo hemos encontrado en Aliexpress por menos de 40 euros... ¿se puede pedir más?

El difusor de pelo, de Bellissima. AliExpress

Por qué este secador es perfecto para el método ‘curly’

Para potenciar unos rizos naturales, necesitamos herramientas que los cuiden y mimen, como este secador con difusor de aire caliente que ayuda a secar el pelo, al tiempo que reduce el efecto encrespado y da forma a los rizos, para lucirlos compuestos y definidos. Su sistema anti frizz combina dos elementos para conseguir mantener el encrespado a raya: por un lado, los dedos del difusor, que resaltan el volumen natural del cabello, y, por otro el dry care system, que combina flujo de aire y temperatura para secar el pelo de forma delicada y respetando el cuerpo de los rizos.

La forma ergonómica de este utensilio (y su mango easy handle) nos ayuda a que su uso sea muy cómodo y podamos manejarlo con facilidad para dar forma a nuestro cabello. De hecho, consigue alcanzar incluso las zonas más difíciles. La acción de este dispositivo está avalada por las valoraciones que ha recibido en Aliexpress, puesto que el 86% de ellas le otorgan 5 estrellas, seguidas de un 9% que le otorgan 4. Entre los comentarios, destacan aquellos que aseguran que es perfecto para marcar los rizos sin quemar el pelo y una gran rapidez en el envío.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Aliexpress y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.