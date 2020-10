Fnac celebra el aniversario de su web con descuentazos como el del 50% en este altavoz portátil de Loewe

Aunque los auriculares bluetooth ostentan el título de los indiscutibles favoritos de los usuarios, no son la única solución de sonido wearable que triunfa. Los altavoces inalámbricos y las barras de sonido (capaces de convertir el salón de casa en una sala de cine) cuentan con una comunidad de fieles que no cesa de crecer y que, seguramente, con la inminente llegada del Black Friday consiga asentarse entre las primeras posiciones de más vendidos de este año de cara a Navidad, junto al Echo Dot de Amazon o al Satisfyer. Claro que, no todos los modelos existentes alcanzarán la gloria (en lo que a ventas se refiere), pues está reservada para aquellos que consigan la mejor relación calidad precio.

Así, los usuarios interesados en renovar o invertir por primera vez en un altavoz bluetooth ya están rastreando todas los precios actuales y las ofertas pre Black Friday activas en los diferentes ecommerce para asegurar que, llegado este día, tienen bajo control el precio que están dispuestos a pagar. Claro que, antes de la mencionada fecha, también puede ocurrir que den con el dispositivo con el que soñaban con un descuento muy atractivo, como los que ha activado Fnac con motivo de su 20 aniversario.

Entre los muchos productos de tecnología a los que le han aplicado hasta un 50% de descuento, hemos dado con un altavoz bluetooth de Loewe que, con cinco estrellas, se posiciona como una de las ofertas más atractivas de su catálogo en materia de sonido. De costar 120 euros, ahora puede ser tuyo por 60. ¿Quieres descubrir que prestaciones puede ofrecerte por este precio? ¡Pues sigue leyendo!

El altavoz 'bluetooth', de Loewe. Fnac

Estilo y practicidad

Este dispositivo destaca por su diseño, elegante y minimalista, fiel a la concepción de la marca. Por ello, este modelo es perfecto para colocar en cualquier lugar, puesto que no llamará la atención y quedará perfectamente integrado en el entorno. Sus formas geométricas básicas, sus bondes redondeados y sus líneas claras lo convierten en un diseño atemporal para acertar.

En cuanto a las prestaciones técnicas, se conecta con cualquier fuente de sonido que incorpore bluetooth, desde un teléfono inteligente, una tablet o un portátil. Este altavoz la detectará automáticamente y comenzará a funcionar. ofrece una buena calidad de sonido gracias a que está equipado con dos altavoces de rango medio/alto y dos membranas pasivas. De hecho, pese a su pequeño tamaño (apenas pesa 325 gramos) ofrece graves cálidos y potentes y agudos claros. Otra de sus ventajas técnicas es que cuenta con una batería de 12 horas de duración, lo que nos permite disfrutar durante mucho rato de nuestra playlist favorita, y el tiempo de carga no supera las dos horas. Además, dispone de micrófone integrado y permite conectar otro altavoz para un sonido más envolvente.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Fnac y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.