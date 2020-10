Así es la (mini) batería externa para el móvil de Amazon sin cables... ¡y con un 20% de descuento!

El teléfono móvil es una extensión más de nuestro cuerpo y no hay plan en el que no nos acompañe... ¡pero si sabe todo sobre nosotros! Este dispositivo conoce los lugares en los que estamos, los mensajes que enviamos y hasta nuestras contraseñas. No es de extrañar porque gracias a este gadget podemos tener al alcance de la mano una cámara fotográfica, un GPS, acceso a internet, una agenda personal, un monedero y mucho más. De hecho, incluso hay quienes desarrollan una fobia a salir de casa sin este dispositivo. Por todo ello, una de las peores situaciones que podemos encontrarnos es quedarnos sin batería fuera de casa.

Para evitarlo, muchas personas llevan siempre encima el cargador del smartphone, pero, ¿qué ocurre cuando no disponemos de un enchufe? Por muy rápidos que sean algunos cargadores inalámbricos, son más incómodos de transportar si no estamos en casa. Por ello, muchos recurren a llevar baterías externas siempre encima que, gracias a su autonomía, se conectan al teléfono móvil y lo recargan sin necesidad de estar conectados a la corriente. Eso sí, aunque hay diseños más pequeños, suelen ocupar bastante y nos obligan a depender de cables. Pero, ¿y si te dijésemos que hemos dado con una solución eficaz que apenas ocupa espacio?

Se trata del banco de energía de iWalk que se conecta como si fuera un USB al teléfono y lo recarga sin necesidad de cables. Está entre las ofertas flash de Amazon de hoy, ya que está rebajado un 20% y, por menos de 20 euros, puedes olvidarte de ir cargado siempre con una batería externa. ¿Quieres descubrir sus características?

Este cargador no requiere de cables. Amazon

Motivos de peso para elegir esta batería

Sin cables. Una de las ventajas de esta batería portátil es que no se sirve de ningún cable para conectarse al móvil, sino de un puerto de entrada tipo C para cargar e ‘smartphone’ vía USB.

Una de las ventajas de esta batería portátil es que no se sirve de ningún cable para conectarse al móvil, sino de un puerto de entrada tipo C para cargar e ‘smartphone’ vía USB. Diseño elegante . De tamaño compacto y pequeño, esta batería portátil es perfecta para llevar encima cuando salimos de casa y es que encaja a la perfección en cualquier bolsillo o bolso sin ocupar demasiado espacio. Lo consigue gracias a sus líneas sobrias y su superficie lisa que, sin embargo, para darle el toque techie muestra en todo momento el nivel de carga a través de unas luces LED.

. De tamaño compacto y pequeño, esta batería portátil es perfecta para llevar encima cuando salimos de casa y es que encaja a la perfección en cualquier bolsillo o bolso sin ocupar demasiado espacio. Lo consigue gracias a sus líneas sobrias y su superficie lisa que, sin embargo, para darle el toque techie muestra en todo momento el nivel de carga a través de unas luces LED. Una buena autonomía. Con 4500mAh, este gadget proporciona una carga rápida y efectiva que puede llegar a aumenta la batería de tu teléfono móvil del 0% hasta el 90%.

