Qué es la 'covid-19 crónica' y por qué a algunos les cuesta tanto recuperarse

La mayoría de los infectados por coronavirus pasan un trance leve y breve. Pero algunas personas contagiadas, por el contrario, tienen síntomas persistentes, algunos durante meses, como pueden ser la fatiga duradera, el dolor persistente y la falta de aliento. Es lo que se llama 'covid crónica'.

Tal y como recoge la BBC, uno de los problemas es que no todos los afectados por esta 'covid crónica' tienen los mismos síntomas, si bien el más común es la fatiga paralizante.

Otros síntomas son la dificultad para respirar, tos que no desaparece, dolor articular y muscular, problemas de audición y vista, cefalea, pérdida de olfato y gusto y daños en corazón, pulmones, riñones e intestino. También se añaden problemas de salud mental como depresión, ansiedad o dificultad para pensar con claridad.

Los expertos advierten de que esta afección puede minar la calidad de vida de los pacientes, y avisan de que puede ocurrir en pacientes con infecciones leves.

David Strain, profesor de la Universidad de Exeter, afirma que "no tenemos ninguna duda de que existe la Covid-19 crónica'.

Esta afirmación también se apoya en un estudio del Journal of the American Medical Association, que siguió los casos de 143 pacientes con Covid-19 tras ser dados de alta en Roma. El 87% sufría al menos un síntoma dos meses después y más de la mitad tenían todavía fatiga. Otro estudio, este británico, apunta a que el 12% de los infectados manifestaba síntomas 30 días después de recibir el alta. Otros estudios apuntan a que un 2% de los infectados manifiesta síntomas tras 90 días.

Sobre los motivos, hay hipótesis, pero aún pocas certezas. Se cree que el virus se puede haber eliminado en la mayor parte del cuerpo, pero que se mantenga en pequeños focos. Los médicos usan pistas. "Si hay diarrea prolongada, el virus se encuentra en el intestino. Si hay pérdida del olfato, es en los nervios", explica Tim Spector, del King's College de Londres.

Otra posibilidad es que el coronavirus infecte directamente una amplia variedad de células en el cuerpo y desencadenar una respuesta inmune hiperactiva que cause daño en todo el cuerpo, o que el sistema inmunológico no vuelva a la normalidad después de la Covid-19 y esto cause los problemas de salud.

De todos modos, el número de afectados con 'covid crónica' parece ser cada vez menor, pero al tratarse de un virus nuevo, faltan estudios a largo plazo para saber más detalles al respecto.