Fnac rebaja un 'pack' para que puedas iniciarte en la fotografía por menos de 200 euros

Si abres la carpeta 'galería' en tu teléfono móvil, podrás ver como casi no hay día en el que no realices (o recibas) una fotografía (memes a parte). Además, desde que Instagram nos convirtió a todos en fotógrafos, no hay quien pueda resistirse a tomar una instantánea y, mucho menos, a compartirla con sus seguidores para recibir millones de likes. Y es que esta época en la que el postureo reina en las redes, es indispensable tener siempre a mano nuestra cámara y contar con un ojo para ver (y fotografiar) lo que los demás no ven... o sí, porque está demostrado que somos poco originales con nuestros posts.

Aunque ahora los teléfonos móviles y las tabletas integran cámaras de gran calidad, los verdaderos amantes de la fotografía saben que no hay nada como contar con un buen dispositivo cuya única función sea la de conseguir imágenes. Por ello, si quieres empezar a hacer tus pinitos en fotografía, necesitas un equipo fotográfico con cierta calidad, que te permita aprender a usar el modo manual y así poder exprimir al máximo las bondades de tu dispositivo. Asimismo, es importante que el modelo elegido cuente con prestaciones como zoom, vídeos e incluso conexión wifi para permitir transferencias más rápidas.

En Fnac hemos dado con una cámara compacta que cumple con todos estos requisitos y que, además, está dentro de un pack rebajado para que cuentes con todo lo necesario para empezar en este mundo. Este producto incluye un trípode y una tarjeta de memoria para que tengas espacio (y pulso) para almacenar todos tus recuerdos. ¿Te animas a sacar al fotógrafo que llevas dentro?

Además de la cámara, incluye trípode y tarjeta de memoria. Fnac

¿Qué incluye este 'pack' de fotografía?

La cámara Compacta Puente Canon PowerShot SX430 IS. Este modelo de 20 megapíxeles y gran zoom óptico de 45x es ideal para los amantes de la fotografía que, sin embargo, aún no son duchos en la materia. De hecho, gracias a su estabilizador de imagen inteligente, asegura que las fotos salen nítidas y los vídeos estables, augurando grandes resultados desde el primer clic. También ofrece una buena conectividad inalámbrica, para que compartir los resultados con nuestro smartphone (¡y nuestros seguidores de Instagram!) sea cuestión de segundos.

Muchas de las fotos o los vídeos que realizamos requieren de una estabilidad extra que, independientemente del buen pulso del que gocemos, pueden salir movidas o borrosas. ¡Y qué mejor que un trípode regulable para conseguirlo! SD 16GB. Para asegurar que, en el primer momento, disponemos de espacio suficiente para dar rienda suelta a nuestra creatividad fotográfica, esta cámara incluye una tarjeta de memoria SD de 16GB.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de FNAC y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.