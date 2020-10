No se ven los canales de la TDT, ¿cómo puedo resintonizar mi televisión?

Este martes, 6 de octubre, comenzaba el segundo apagón de TDT en varias comunidades autónomas y a lo largo del mes de octubre se producirá en el resto del territorio de España. Inicialmente, el cambio definitivo estaba programado para efectuarse el 30 de junio, pero la crisis sanitaria ha afectado también a este terreno, retrasando su implementación.

El primer apagón tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, cuando ciertos territorios de La Rioja, Navarra, Galicia, Cataluña, Cantabria, Murcia o Canarias ya se vieron afectados.

Los municipios en los que ahora se está ejecutando el proceso del ‘Segundo Dividendo Digital’ están repartidos en 46 provincias de 15 comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Región de Murcia- y Ceuta.

Finalmente, el 14 de octubre no quedará pendiente ninguna zona de España sin resintonizar y las emisiones de los canales en sus antiguas frecuencias de la TDT terminarán, pudiéndose ver solo por las nuevas. El objetivo de esta relocalización es adaptar toda la infraestructura para los usos que se darán en el futuro al 5G.

Como siempre hay algún rezagado, es posible que hayas encendido hoy la tele y no se vean los canales de la TDT. Insistimos: si no lo has hecho ya, tienes que resintonizar tu aparato. Te contamos cómo hacerlo.

¿Cómo hay que resintonizar la TDT?

En primer lugar, debes asegurarte de que en tu comunidad de vecinos se ha preparado la infraestructura para acoger el llamado ‘Segundo Dividendo Digital’, es decir, que se ha adaptado la antena de la comunidad.

En caso de que no se hayan realizado los cambios necesarios, los vecinos deberán ponerse en contacto con alguna empresa de instaladores de antenas que esté homologada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Distinto es el caso de las viviendas unifamiliares o independientes, en las que no hará falta cambiar el decodificador, solo resintonizar los canales.

Después, resintonizar los canales es por norma general bastante sencillo. Aunque depende del modelo de televisor que tengas, en la mayoría de ellos resolverás el asunto en pocos pasos:

Accede al menú Ve a la configuración del televisor Elige ‘Búsqueda de canales’/’Sintonizar canales’ Pulsa ‘OK’ o ‘Aceptar’ en esta opción para que empiece la búsqueda Cuando finalice el proceso, los nuevos canales ya estarán sintonizados

Una vez hecho esto quedará la parte más laboriosa, la de buscar la opción de ordenar los canales y tomarte tu tiempo para asignar a cada uno su número.

