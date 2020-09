Amazon tiene la solución para que puedas ver la pantalla del ordenador y el móvil al mismo tiempo

Quien diga que su móvil no es una extensión de su cuerpo... ¡miente! La mayoría de las personas no sabemos ir sin este dispositivo a ninguna parte e, incluso, hay quien ha desarrollado un miedo irracional a salir de casa sin él (lo que se conoce como nomofobia) No es de extrañar entonces que este verano uno de los accesorios más vendidos haya sido la funda impermeable que nos permitía bañarnos en la piscina o en el mar con nuestro smartphone (y sin que este sufriera ningún tipo de daño). Pero, ahora ya en plena rutina, toca dejar nuestro móvil aparcado en un cajón si queremos evitar distracciones al tener que apartar la mirada cada dos por tres de la pantalla o de la tarea que estamos realizando.

Claro que, muchas personas necesitan estar pendientes de su smartphone durante su jornada laboral, bien sea por alguna cuestión personal o porque el desarrollo de su trabajo así lo implica. Consultar la agenda, algún email o recibir una llamada son algunas de las funciones que pueden venirnos bien y que, por tanto, requieren que tengamos cerca nuestro teléfono. Aunque existen soluciones como la mesa para portátil con alfombrilla de ratón y hueco para móvil incluidos, hemos encontrado una opción que nos permite ver la pantalla del ordenador y del móvil al mismo tiempo: un soporte que se adhiere al ordenador y que sujeta al móvil con un imán, igual que ocurría con el popular gadget para el coche. Además, cuesta menos de 20 euros. ¿Quieres descubrirlo?

Con esta solución tendremos nuestro móvil siempre a la vista. Amazon

Características a tener en cuenta antes de su compra

Comodidad asegurada. Para poder realizar una videollamada de trabajo si el portátil no tiene cámara y necesitas mirar datos, este complemento es el accesorio de oficina perfecto, pues nos permitirá hacerlo con profesionalidad y sin renunciar a la comodidad. Del mismo modo, permite revisar todo lo que ocurre en nuestro smartphone sin necesidad de levantar las manos del teclado.

. Para asegurarse de que este accesorio es adecuado para sujetar cualquier modelo, ya sea Iphone o Android, la base es compatible con cualquier modelo, proporcionándoles firmeza y un agarre seguro. Tu ordenador, a salvo. Gracias al sistema de imanes que utiliza para agarrarse al ordenador, no hay que preocuparse de que pueda afectar a la pantalla o al funcionamiento del portátil, ya que se puede instalar y desinstalar tantas veces como se necesite.

