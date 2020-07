El secreto para poder meter el móvil al agua (¡sin que se estropee!) está en Amazon y cuesta menos de 10 euros

¡No sin mi móvil! Así es nuestro día a día, ya que este dispositivo nos acompaña a todos lados, tanto dentro como fuera de casa, donde, el no llevarlo, a muchas personas les puede ocasionar estrés y ansiedad, lo que se conoce como nomofobia. Por ello, y aunque durante las vacaciones tratemos de estar menos pendientes de todas las notificaciones que recibimos en nuestro smartphone, es inevitable que este se convierta en uno más del viaje. Con él realizamos las fotografías de nuestra aventura estival, por lo que en él guardamos muchos recuerdos. También, gracias a él, podemos avisar a nuestros seres queridos de que estamos bien y de que estamos disfrutando de los días de descanso y, como no, con él podemos 'posturear' y presumir de planes estivales en las redes sociales.

Eso sí, durante uno de los planes más populares del verano, los baños en la playa o en la piscina, nuestro móvil no puede acompañarnos (a no ser que sea alguno de los novedosos modelos sumergibles). El agua, la arena y el sol son algunos de los enemigos de estos dispositivos durante el verano y, si no tenemos cuidado, nuestro smartphone puede estropearse. Sin embargo, nunca podemos resistirnos a sacarnos fotografías en la orilla del mar, tumbados en la arena y disfrutando cerca del agua, con el riesgo que eso puede suponer para nuestro teléfono... a no ser que contemos con uno de los accesorios móviles de moda.

Las fundas impermeables se convertido en un accesorio de playa imprescindible por lo que, además de la tumbona y la nevera portátil, este artículo no puede faltar en nuestra jornada estival. Estas fundas, que disponen de correa para colgar en el cuello, permiten introducir el móvil u otros objetos en su interior y que estos no se mojen, gracias a su resistencia al agua, a la arena, a la nieve, al polvo y a otras partículas que pueden dañarlos. Para que puedas probarlo, hemos buscado uno de los modelos más vendidos de Amazon que cuesta menos de 10 euros e incluye dos fundas. ¿Quieres saber cómo funciona?

Este 'pack' incluye dos fundas resistentes al agua. Amazon

Por qué deberías hacerte con esta funda impermeable

Alta resistencia al agua. Este producto cuenta con el certificado IPX8 que garantiza que ha pasado la prueba de inmersión en agua durante 30 minutos. Con ello, puedes bucear hasta 30 metros de profundidad. Para ello, este modelo cuenta con una pinza de cierre y bloqueo rápido a presión para prevenir filtraciones y aislar así el contenido de su interior.

Este producto cuenta con el certificado IPX8 que garantiza que ha pasado la prueba de inmersión en agua durante 30 minutos. Con ello, puedes bucear hasta 30 metros de profundidad. Para ello, este modelo cuenta con una pinza de cierre y bloqueo rápido a presión para prevenir filtraciones y aislar así el contenido de su interior. Tamaño universal. Además de adaptarse a casi todo tipo de móviles (con una longitud diagonal inferior a 7 pulgadas), este artículo también puede transportar tarjetas, dinero, documentos de identificación, llaves...

Además de adaptarse a casi todo tipo de móviles (con una longitud diagonal inferior a 7 pulgadas), este artículo también puede transportar tarjetas, dinero, documentos de identificación, llaves... Acción... debajo del agua. Esta funda te permite tomar fotos, vídeos y manipular el móvil aun estando dentro del agua, gracias a que es transparente.

