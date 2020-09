Dispensador de jabón, una idea efectiva y barata para que toda la familia se lave las manos al volver de la calle

La nueva normalidad nos ha dejado nuevos hábitos con los que cumplir a rajatabla. Además de llevar la mascarilla siempre que no vayamos a respetar la distancia de seguridad con personas con las que no convivimos, gestos como tener siempre a mano algún gel hidroalcohólico con el que desinfectarnos o quitarnos los zapatos al llegar a casa se han popularizado y extendido hasta dar forma a una rutina actualizada con la que aportar nuestro granito de arena en la lucha contra la covid-19. También lavarse las manos con agua y jabón al volver de la calle se ha convertido en un acto de obligado cumplimiento, pero, con el comienzo de curso (y las mil y una tareas que trae consigo) más de uno nos hemos dado cuenta de que hay que ayudar a los más pequeños a no olvidar estos pequeños, pero importantes detalles.

Además de recordarles lo importante que es ser responsables en el colegio, también deben recordar que al llegar a casa deben lavarse bien las manos. Si bien es cierto que la mayoría son conscientes de que deben hacerlo, las ganas de contar lo ocurrido en clase, de comer y de seguir con la rutina puede lograr que, a más de uno, se le pase por alto. Pero, ¿y si colocamos un dispositivo que logre que no se les olvide este gesto tan importante?

Entre las muchas posibilidades, buceando en el catálogo de Amazon hemos dado con un dispensador de jabón ideal para colocar en la entrada de casa. Al ver el aparato, mayores y pequeños recordaremos qué es lo primero que debemos hacer antes de seguir con nuestra rutina; y solo nos quedará poner la mano debajo para recibir la cantidad de producto justa e ir al baño a lavarnos las manos. Además, estos aparatos son bastante asequibles y, por menos de 20 euros, puedes dar con modelos como este de Teseu. ¿Quieres saber cómo funciona?

Este dispensador de jabón dispone de dos velocidades de descarga. Amazon

Un dispositivo fácil de usar por toda la familia

Este dispensador de jabón se activa con tan solo colocar las manos bajo la boquilla, por lo que evitamos tocar cualquier superficie y que puedan quedar restos de gérmenes en ella. Por ello, es perfecto para usarlo nada más llegar a casa y para que los más pequeños adquieran el hábito de lavarse las manos. Además, el dispositivo emite una luz que parpadea 10 veces para indicarnos el tiempo exacto que debemos estar desinfectándonos. Cuando la luz se apague, nuestras manos estarán completamente limpias. Por ello, este gadget es adecuado para toda la familia, ya que, en el caso de los niños, les indicará durante cuánto tiempo tienen que someterse a este hábito higiénico para que luego lo adquieran como rutina.

Asimismo, este dispensador, que tiene una capacidad de 250ml, expulsa una cantidad moderada de jabón u otros productos desinfectantes, aunque la velocidad de descarga puede ajustarse con un interruptor según nuestras necesidades. Esto corresponde a unos 800 usos antes de tener que volver a recargarlo.

