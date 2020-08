Así es la maquinilla más vendida de Amazon: 24.000 valoraciones, tres funciones en una y por solo 40 euros

Conseguir en casa un afeitado que se ajuste a nuestras exigencias no siempre es fácil. Aunque es una rutina a la que la mayoría nos enfrentamos, prácticamente a diario, hacerlo con precisión, al tiempo que cuidamos de nuestra salud y acercándonos a nuestras expectativas tiene sus riesgos... Y, si no, que se lo digan aMaluma que, a principios de verano, demostró lo que puede variar nuestro look cuando nos pasamos con el corte. Por ello, son muchos los que buscan gadgets que, en la comodidad del hogar, se adapten a sus gustos y necesidades sin poner en riesgo su barba o su salud.

Conscientes de ello, hemos decidido buscar por vosotros una maquinilla que, con tres funciones, sea capaz de afeitar, recortar y definir barbas de todos los gustos y sin que ello os suponga un gasto excesivo. Rastreando en el catálogo de Amazon hemos dado con este Philips de menos de 40 euros que, además de cumplir con todo lo antes comentado, es la favorita de los usuarios que ya la han probado. Con más de 24.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas, ¿crees que la OneBlade es todo lo que necesitas para salir, cada día, perfecto de casa?

La maquinilla OneBade, de Philips. Amazon

Una maquinilla con tres funciones en una

1 Recorta Esta maquinilla es capaz de recortar la longitud de la barba que elijas con gran precisión, gracias a cada uno de los tres peines-guía incluidos: uno de 1 mm, para aquellos que quieren sombra, pero no pelo; otro de 3 mm, para lucir barbita de varios días; y 5 mm, para los que solo quieren retocar y dar forma.

2 Perfila Para conseguir el estilo de perfilado óptimo, esta maquinilla pone a nuestro servicio una cuchilla de doble cara que nos permite afeitar en cualquier dirección al tiempo que ofrece una gran visibilidad de cada pelo. Así, se garantiza el cuidado de la piel, para que no aparezcan cortes, irritaciones o pelitos enquistados ni si quiera en las zonas más sensibles, pero sin renunciar a un estilo definido.

3 Afeita El afeitado del dispositivo OneBlade está diseñado para que no sea demasiado apurado, por lo que disfrutarás de una sensación de comodidad en la piel y de la clásica barbita de tres días siempre perfecta. Eso sí, para lograrlo es importante afeitar siempre en dirección contraria a la del crecimiento del vello, ya que así podrá cortar cómodamente cualquier longitud de pelo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.