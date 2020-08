Cinco consejos para empezar un estilo de vida saludable y (tres gadgets que te ayudarán a mantenerlo)

Muchas veces mantener una dieta más sana, hacer ejercicio y tratar de cuidarnos se nos hace cuesta arriba porque hay que invertir tiempo y dinero. Empezamos con ganas y ánimo pero, poco a poco nos vamos desinflando y, aunque somos consciente de la importancia de adquirir este tipo de hábitos, acabamos volviendo a viejas malas costumbres. ¿Cómo luchar contra esto?

Teniendo muy claro que queremos hacerlo. De nada sirve empezar porque una amiga ha empezado o porque alguien nos lo ha recomendado. O nade de nosotros o no servirá para nada. Incluir ejercicio en nuestra rutina diaria. No es necesario machacarse en el gimnasio, pero hay que moverse, todos los días. ​Sacar de casa todas las tentaciones. Si nos cuesta más encontrar las patatas fritas o los refrescos con azúcar y gas que el agua y los frutos secos (por ejemplo), acabaremos cayendo ante la pereza y consumiendo lo que tenemos más a mano. ​Llevar siempre encima una botella de agua y beber cuando sintamos algo de sed. De esta forma nos acostumbraremos a hidratarnos. ​Comer en casa, cocinar en casa y buscar recetas sencillas que no nos supongan pegarnos horas en la cocina.

Para ayudarnos a mantener este quinto punto que, muchas veces, es el que más rápido falla existen algunos gadgtes que nos pueden ayudar con nuestros hábitos saludables en la cocina.

Por ejemplo, freír es rápido y sencillo, pero cocinar al vapor, también. Al menos, puede serlo si cuentas con un estuche de Lékué que puede, en unos minutos en el microondas, conseguir que las verduras queden bien hechas y con todo su sabor. De hecho, si dominas los tiempos de cocción puedes atreverte con pescados y huevos para sacar directamente el plato completo. Además, tiene la ventaja de que puedes comprar el estuche pequeño en el que las raciones solo son para una o dos personas por lo que no terminarás comiendo “de más” para evitar tirar comida a la basura.

Una de las comidas en la que todos solemos picar es el desayuno. Tomar unas galletas, un bizcocho… algo dulce para empezar el día es fácil y rápido. Pero si cuentas con una tostadora que te permita tener de forma rápida y sencilla pan caliente para poner algo de aceite crudo, tomate, hummus, aguacate… te resultará difícil no caer en la tentación de disfrutar del olor a tostadas recién hechas de buena mañana (y te sentarán mejor que empezar el día comiendo bollería industrial).

Cocinar al horno es una buena opción para evitar fritos y no alimentarse solo de ensaladas, además, resulta cómodo porque si te pones una alarma no tienes que estar tan pendiente de la comida como si lo estás preparando en una sartén. Además, si eres de los que les da pereza encender el horno para solo una o dos raciones, ya no tienes excusa para empezar a comer más sano, solo necesitas un horno de sobremesa.

En concreto, este modelo de Cecotec cocina por convección de forma homogénea con el aire que envuelve los alimentos y consigue unos resultados tiernos en los que se conserva todo el sabor del alimento, sin adulterar. Esta modalidad te permitirá cocinar sin aceite por lo que obtendrás platos con menos grasas saturadas.