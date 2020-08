¿Agosto y tú sin vacaciones? 7 apps para tomarte un respiro este verano

Fue una primavera extraña. Está siendo un verano raro. Será un otoño distinto. Asumámoslo, 2020 no es un año normal. Pero hay que acostumbrarse y poner de nuestra parte. Si aún no te has ido de vacaciones –o no te vas a ir–, no tienes por qué estar aburrido en casa: una opción es disfrutar con estas 7 apps para tomarte un respiro.

Hemos pensado en todo y en todos, por eso, te traemos siete aplicaciones de diferente índole, hay para las personas que necesiten calma, para las que quieren hacer deporte y también para las que prefieran ejercitar la mente.

Apps para hacer un descanso en este extraño verano

Calm

Disponible para iOS y Android, Calm es un app especializada en meditación, sueño y bienestar mental. Es la aplicación número 1 para mindfulness, meditación y sueño, con más de 30 millones de descargas y más de 65.000 nuevos usuarios al día.

Daily Yoga

Seguimos buscando la paz mental, en este caso con otra app para tomarte un respiro que puedes encontrar en la App Store y en Google Play. Daily Yoga ofrece clases guiadas de yoga para todos los niveles.

Sleepo: sonidos relajantes

¿Quieres más tranquilidad? Trata de obtenerla a través del sonido con Sleepo. Sólo apta para Android, esta aplicación ofrece una gran variedad de sonidos en alta definición, que pueden mezclarse en ambientes relajantes perfectos. Tiene sonidos de lluvia, de la naturaleza, de ciudad y de meditación.

Relax Melodies

En la App Store también tienes una aplicación para desconectar basada en los sonidos. Es Relax Melodies. Mezcla más de 160 meditaciones, sonidos y cuentos para dormir. Música, meditaciones guiadas… “la aplicación con mejores reseñas de la Apple Store”, según Business Insider.

Duolingo

Para los que preferís concederos un periodo de asueto ejercitando la mente, está Duolingo. Una app para aprender idiomas cualquier día y a cualquier hora: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán, esperanto, guaraní, ruso y sueco. Disponible para Android y Apple.

Parchís Star

Entre las apps para desconectar no podía faltar un clásico como el parchís. Es una de las mejores aplicaciones para jugar al parchís y podéis descargarla para iOS o Android.

Runtastic

Para finalizar, una de las aplicaciones para hacer deporte más afamadas. Runtastic es la app de Adidas con la que podrás planificar tu entrenamiento y participar en retos para alcanzar tu objetivo.

