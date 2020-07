Todo lo que necesitas para lucir la manicura perfecta este verano está a la venta en Amazon y a partir de 7 euros

Las uñas pintadas en verano, además de ayudar a potenciar la sensación de manos bien cuidadas, resaltan el bronceado. Con colores pastel, glitter o luciendo cada una de un tono de la misma gama, la realidad es que cualquier manicura genera esa sensación estival que tanto nos gusta y que tan bien combina con los looks que hemos configurado para esta temporada. Sin embargo, cuando intentamos pintárnoslas en casa (como si de un salón de belleza se tratase), el resultado suele distar bastante de lo que habíamos imaginado, por lo que solemos optar por diseños clásicos y sin complicaciones.

Pero, ¿y si pudiésemos contar con algunas de las herramientas que facilitan y optimizan este trabajo? Con la ayuda del catálogo de Amazon lograrlo sin gastarse más dinero del necesario es más fácil de lo que pueda parecer. De hecho, para demostrar que por menos de 40 euros se puede configurar un estudio de manicura muy profesional, hemos seleccionado bajo estas líneas tres de los productos que no deben faltarte si quieres ser fiel a las tendencias de este verano. ¿Listo para enamorarte?

Manicura perfecta en 3, 2, 1...

- Para empezar: un kit de manicura... ¡eléctrico! No hay uñas que merezcan la pena si no está bien recortadas, limadas y con la forma adecuada a cada tipo de manicura; y la realidad es que con la ayuda de tijeras, cortauñas y limas no siempre es suficiente. Para facilitar la tarea lo mejor es tener a mano un set como este que, además de incluir todos los complementos necesarios para lograrlo, es eléctrico, lo que nos ahorrará tiempo y nos aportará precisión.

Esencial para dejar las uñas del mismo tamaño y forma. Amazon

- Las uñas de diseño mandan este verano. Además de los colores clásicos del verano, los tonos pastel y flúor (y también el glitter), este año las uñas de diseño mandan. Con estampados animales, pequeñas figuras geométricas, letras o, incluso, reinterpretaciones de obras de arte, de lo que no hay duda es que la decoración es esencial para seguir las tendencias. ¿La mejor forma de conseguirlo en casa? Mucha práctica y contar con un estuche de precisión como este, que incluye pinceles y punzones de diferentes tamaños.

Con varios tamaños para poder ejecutar bien cada trazo. Amazon

- Y que duren, por favor. Para conseguir un secado eficiente y un brillo duradero es esencial contar con una lámpara de luz blanca que ayude a asentar los esmaltes y a conseguir que aguanten intactos durante más tiempo. Esta que hemos seleccionado del catálogo de Amazon destaca por ser una de las que mejor relación calidad precio y, también, por sus tres modos de temporizador que se ajustan a nuestras necesidades (¡y las de nuestras uñas!).

Garantía de que las uñas nos durarán más tiempo y mejor. Amazon

