e-Zone: así es el primer hotel especializado en eSports de Japón

Hoy en día, los eSports se han convertido en eventos con mucha popularidad. Se trata de deportes electrónicos, es decir, competiciones de videojuegos en los que suelen participar jugadores profesionales.

No todos los videojuegos están considerados como deportes electrónicos (eSports), sino que solo algunos de ellos tienen esa categoría. Algunos ejemplos son League of Legends, StarCraft o Call of Duty.

Ahora, concretamente, desde su apertura este mes de julio, los eSports cuentan con un hotel especializado, el e-Zone, específicamente diseñado para albergar eventos y competiciones de videojuegos.

¿Cómo es el e-Zone?

El hotel e-Zone se encuentra en la ciudad de Osaka, en Japón. Desde la primera hasta la tercera planta, este hotel cuenta con un área de ordenadores de alto rendimiento, lo cual se combina con el área de alojamiento, que ocupa desde el cuarto hasta el octavo piso.

En total, cuenta con 95 camas, tanto en formato cápsula como habitaciones individuales privadas que también vienen equipadas con su propio ordenador para jugar, tal y como informa EFE.

Además, también se pueden alquilar habitaciones por horas, como en un cibercafé, en el que se proporcionan de forma gratuita el uso de cámaras y micrófonos.

Este hotel pretende convertirse con el tiempo en un lugar donde acoger eventos de videojuegos, tales como torneos, convenciones o quedadas, entre otros.