Consultorio de Sexo: "Mi pareja ha pasado de ser fogoso a perder el interés, sus erecciones han perdido fuerza"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Y puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

Propiedades del semen

PREGUNTA Quería saber si el semen tiene algunas propiedades nutritivas o para la piel. He leído que sí, pero no termino de verlo claro. ¿Es cierto que tiene alguna de esas propiedades

RESPUESTA DEL EXPERTO El semen se compone de espermatozoides, fabricados en los testículos, y secreciones elaboradas por la próstata y vesículas seminales, exudados que contienen fructosa, potasio, aminoácidos y enzimas diversos. Se han realizado diversos estudios intentando señalar si su utilización aporta beneficios para la salud, pero no son estudios contrastados ni concluyentes.

En relación a los beneficios que para la piel tiene la elaboración de cosméticos con inclusión del semen humano y animal, sí parece haber alguna evidencia en cuanto a sus propiedades hidratantes.

No le gusta mi pecho

PREGUNTA Mi novio me ha propuesto que me haga un aumento de pecho. Tengo un tamaño discreto, pero nunca me lo había planteado. De alguna manera me apetecería complacerle, pero también es verdad que creo que tendría que conformarse con lo que tiene. Me gustaría saber su opinión y consejo.

RESPUESTA DEL EXPERTO: “La imagen que una persona se da delante del espejo no tiene nada que ver con la imagen que da a los demás”. Esta frase siempre ha sido un 'mantra' en nuestros programas de Educación Sexual.

La idea de trascender a mi cuerpo y entender nuestra singular belleza es un elemento básico en nuestra autoestima y autoconcepto.

Si bien es cierto que no hay amor a primera vista y sí atracción a primera vista, no es menos cierto que al final una persona elige un proyecto de pareja compartido y de vida que va más allá de sus atributos corporales.

Hay diversos estudios que indican que una cirugía mamaria, por motivos exclusivamente estéticos, no siempre resuelve el problema y emergen nuevas dudas en relación a otras partes del cuerpo.

Mi sugerencia es que la decisión de una cirugía estética debería ser una decisión exclusivamente personal y nunca promovida por los deseos de la pareja.

Sexo después de pasar la Covid

PREGUNTA A mi pareja le diagnosticaron el covid 19 hace tres semanas y lo pasó con una pequeña fiebre, tras la cual quedó algo debilitado. En la actualidad se siente mucho mejor y sigue con sus actividades habituales.

¿Me puede contagiar el virus ya sea por los besos o por tener intimidad?

RESPUESTA DEL EXPERTO: Si ya no hay sintomatología, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Por otro lado, las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección.

No obstante, y dado que esta nueva infección se escribe científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Eyaculación femenina

PREGUNTA : Cuando me masturbo expulso un líquido blanco que acaba empapando todo. No me produce especial placer, pero veo que a muchas chicas no les pasa y estoy preocupada. Parece que la persona rara soy yo. ¿Hay forma de que no salga?

RESPUESTA DEL EXPERTO El Dr. Ernest Grafemberg fue un ginecólogo alemán (1881-1957) que habló hace más de 80 años de una zona G ubicada en la pared anterior de la vagina y que si era estimulada provocaba unas sensaciones especiales e iría asociada a una eyaculación femenina. Suele producirse antes o durante el orgasmo y es involuntaria.

En la década de los 80 los médicos Ladas, Whipple y Perry (1982) la describen como una estructura anatómica donde se apoyan las glándulas parauretrales o de Skene (próstata femenina) y que serían las responsables de la eyaculación femenina y no tienen nada que ver con la emisión de orina.

Hay algunas mujeres cuyas glándulas están activadas y funcionales, en cuyo caso se dan los fenómenos de eyaculación femenina, cuya expresión física suele ser un fluido espeso y blanquecino. Probablemente eres una de ellas y no debería preocuparte en absoluto, más allá de las cuestiones logísticas inevitables.

Sexo, muy importante

PREGUNTA Lo estoy pasando mal debido a que mi pareja ha pasado de ser fogoso y buen amante en la cama a perder el interés sexual. Es joven, tiene 36 años, pero sus erecciones han perdido consistencia. Me dice que no le pasa nada, pero que no se lo explica.

Intento indagar si tiene problemas en el trabajo o con su familia, pero no rasco nada. El caso es que el acto sexual ya no es lo mismo. Yo le doy mucha importancia al sexo y él también; por eso no nos lo explicamos, ¿Qué podemos hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO En toda irregularidad eréctil hay un componente psicógeno con independencia de que exista una posible causa orgánica.

Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podríamos deducir que no hay causas orgánicas; si no se dan erecciones en estas circunstancias habrá que evaluar su estado de salud y/o si toma ciertos fármacos que pueden afectarle a su respuesta eréctil.

Es muy habitual que cuando acontecen episodios de disfunción eréctil suceda de modo inevitable un descenso del interés sexual, no porque la pareja deje de interesarte sino porque el deseo tiene como característica el 'protegerte' de posibles futuros 'fallos' en la erección.

Si descartamos causa orgánica, la disfunción se resuelve de modo sencillo con un asesoramiento sexológico. Y si interactúan los factores psicógenos y orgánicos habrá que resolver o controlar el factor orgánico. En la actualidad tenemos muchas herramientas terapéuticas y fármacos que resuelven la mayoría de dificultades eróticas.

La preocupación por tu parte es razonable, porque puedes creer que has dejado de gustarle o que algún aspecto de vuestra relación está en crisis, pero esto no suele ser la realidad de la situación.