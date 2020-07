Consultorio de Sexo: "Solo muy de vez en cuando mi novio quiere hacer el amor 2 veces seguidas, me deja con las ganas"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Y puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

Tardanza al eyacular

PREGUNTA Llevo 6 años de amistad con la persona que estoy saliendo. Supe que yo le gustaba, pero como tenía esposa nunca le puse atención. Se separaron y él quedó muy afectado. Tras ello, empezamos a salir más seguido y como fui su paño de lágrimas era inevitable que llegara a sentir atracción por mí, más de la que ya sentía.

Decidimos dar el siguiente paso y la relación sexual no podía faltar. Estábamos tomando una noche juntos y queríamos tener sexo, pero había más gente en la casa y le dije que sería únicamente sexo oral. Se lo hice y no eyaculaba, y lo peor es que a ratos perdía la erección. Me sentí mal porque no sabía si lo estaba haciendo mal y él no estaba disfrutando; me frustré pensando que sería por el alcohol, aunque él me dijo que disfrutó.

Al siguiente día volvimos a intentarlo y esta vez hubo penetración pero acabó perdiendo la erección y sin eyacular. Quedé perdida porque esta vez no hubo alcohol de por medio. Entonces pienso si no le gusta mi cuerpo. Al día siguiente le dije de volver a intentarlo de modo rápido y por fin pudo acabar. Me preocupan sus problemas de erección y su tardanza en eyacular. ¿Cómo lo ve, doctor?.

RESPUESTA DEL EXPERTO Es muy habitual creer que las dificultades eróticas de la pareja tengan que ver con nuestra falta de habilidad sexual o que, sencillamente, no le gustamos lo suficiente para despertar su deseo y respuesta sexual. Igualmente es razonable y lógico que en las primeras relaciones eróticas con nuevas parejas haya cierta falta de sintonía en nuestra respuesta sexual.

Las parejas tienen claro que la convivencia, la comunicación, la complicidad y el conocernos, requiere de ciertos tiempos; sin embargo, en el terreno del erotismo, equivocadamente creemos que desde el primer día todo tiene que ir perfecto y no se necesitan tiempos.

La biología y los vínculos afectivos precisan, en ocasiones, de esos tiempos necesarios; por ello, os sugeriría que no tengáis demasiada prisa en que la esfera erótica tenga que ir perfecta.

Si la relación se va afianzando y persisten las dificultades de erección y/o de eyaculación, habría que acudir a algún profesional de la sexología para hacer una evaluación y análisis integral de la situación.

Vergüenza por eyaculador precoz

PREGUNTA Creo que soy eyaculador precoz. Es ponerme a la tarea y en pocos minutos acabar y es muy frustrante. No me ocurre con una mujer conocida y de confianza; y por ello estoy empezando a rechazar encuentros ocasionales con chicas por vergüenza.

¿Hay algún ejercicio o fármaco o algo que me ayude? Empiezo a preocuparme. Gracias por su amable respuesta.

RESPUESTA DEL EXPERTO La autodiagnosticada eyaculación precoz es una dificultad para alguna persona, que eyacula antes de lo que desea, le genera insatisfacción erótica y le menoscaba el placer físico.

El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psico-sexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación marcado por las prisas, a lo cual suele unirse un componente ansioso de personalidad, una insuficiente regularidad erótica y un añadido estrés relacional

En tu caso parece evidente la necesidad que tienes de establecer niveles de confianza para que tu nivel de ansiedad y miedo desaparezcan y puedas responder con naturalidad en el encuentro erótico.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexual que busca como objetivo “sentir al máximo con el mejor control posible”. Como sugerencia te indico alguna pista que puede ayudarte en el marco de una relación de pareja:

1. Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”, por ello, sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más y pensar menos.

2. Diversificar vuestros juegos eróticos para no depender en exclusiva de la penetración.

3. Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero mires algún tutorial por internet.

Existen también, para contextos relacionales específicos del tipo 'pareja no estable', tratamientos farmacológicos personalizados en combinación con una terapia sexual individual.

Riesgo de Covid

PREGUNTA ¿Qué posibilidades de contagio del coronavirus hay si mi pareja tuvo el Covid y ya pasó su período de enfermedad hace unos 25 días? En este caso ella se realizó un test y salió negativo, pero tengo miedo a que pueda contagiarme si tenemos relaciones sexuales.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no hay sintomatología, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Por otro lado, las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección. No obstante, y dado que esta nueva infección se escribe científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Cansancio para no hacerlo más

PREGUNTA Sé que la respuesta sexual es diferente según el género y según cada persona, pero pocas veces mi novio accede a hacer el amor dos veces seguidas, y me deja con las ganas.

No me parece que dos veces seguidas sea demasiado, ¿no? Alega cansancio, pero no sé; nada de esto pasó con las dos anteriores parejas que tuve. Tengo 33 años y el 42; no sé si su edad puede tener que ver. Le agradezco su ayuda.

RESPUESTA DEL EXPERTO La respuesta sexual, tal y como indicas, varía en hombres y mujeres y se ve sometida a cambios evolutivos. Si en vuestro caso se dan necesidades físicas y eróticas distintas, lo ideal sería hablar entre vosotros y gestionar el erotismo individual con el erotismo compartido, de modo que no tengas la sensación de “quedarte con las ganas”.

La edad, en vuestro caso, no parece un elemento relevante que explique vuestras diferencias de ritmo erótico; y por otra parte, las experiencias previas con otras parejas no son comparables a tu situación relacional actual.