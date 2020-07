El uso de mascarillas y su relación con el ojo seco: ¿puede causar algún tipo de afección ocular?

¿Qué es el síndrome del ojo seco? ¿Cómo diferenciarlo de otros trastornos oculares? Se trata de una de las afecciones más habituales entre la población y los síntomas más frecuentes son la sequedad en los ojos, enrojecimiento, picor, escozor, fatiga ocular, irritación, lagrimeo u ojos llorosos, visión borrosa o fotofobia, tal y como señalan en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO).

Las causas pueden ser diferentes pero, a nivel general, se produce por una escasa producción o una excesiva evaporación de las lagrimas. Otros de los motivos pueden ser que las lagrimas presenten una mala calidad "debido a problemas como la disfunción de las glándulas de Meibomio" o que se produzca una inflamación del párpado, que se conoce como blefaritis.

Mascarillas y ojo seco, ¿cuál es su relación?

Ante la emergencia sanitaria del coronavirus y con la llegada de la nueva normalidad, el uso de mascarillas a nivel general y la distancia social son dos de las medidas más eficientes para frenar la propagación del virus. La mascarilla puede resultar incómoda, sobre todo con la llegada del calor y el aumento de las temperaturas, pero es una medida necesaria.

Ahora bien, ¿la mascarilla puede ocasionar alguna afección ocular? "Muchos pacientes que acuden a consulta en estos días tras la cuarentena por coronavirus se quejan de ojo seco y sensación de cuerpo extraño. Los que ya sufrían esta patología han visto cómo ha empeorado en estos últimos tiempos", destacan en Clinise, especialistas en ojo seco y blefaritis.

¿Cómo se asocia el ojo seco a la mascarilla? En primer lugar, "el flujo de aire que sube hacia arriba acelera la evaporación de nuestras lágrimas", añaden, y esto es algo que conocen los pacientes con esta patología. "Los días de viento, el aire acondicionado y el ventilador suelen empeorar los síntomas y necesitan más lágrimas artificiales".

"La película lagrimal contiene una capa lipídica de protección que retrasa la evaporación natural de los líquidos". De esta manera, el flujo de aire caliente y húmero es capaz de desestabilizar dicha capa y provocar un incremento de la evaporación de la película lagrimal, dando lugar a los síntomas del síndrome del ojo seco.

Recomendaciones para evitar el ojo seco

¿Cómo evitar el síndrome del ojo seco o reducir sus síntomas sin dejar de utilizar mascarilla? Una de las recomendaciones es mejorar la humectación del ambiente, "mediante humificadores o con simples bandejas con un poco de agua para que exista una amplia superficie de agua para poder desecarse", indica el doctor José Luis Rodríguez Prats en Clínicas Oftalvist.

Por otra parte, se pueden utilizar tratamientos médicos específicos como los colirios o las lágrimas artificiales. "No todos son iguales y no todos previenen de la misma manera, por poner un ejemplo no usaremos la misma lagrima artificial si tenemos una piel grasa, una mayor evaporación o un cuadro postmenopáusico, así mismo la densidad del fármaco también es importante", subraya el experto en oftalmología.

A la hora de utilizar la mascarilla, un sencillo truco para evitar el ojo seco consiste en "grapar los laterales de la mascarilla y crear un pico a la altura lateral de nuestros mofletes que permita que el aire que expulsamos pueda salir".