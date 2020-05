Tres claves para disfrutar de la pizza casera sin remordimientos (y con la ayuda de FoodSpring)

A la hora de darse un capricho fast food, la pizza es una de las opciones más demandadas. Tanto si es para una cena con amigos como para disfrutar en pareja mientras se ve una película, este plato de origen italiano es uno de los favoritos de la dieta mediterránea al que muy pocos pueden resistirse. Además, permite admite una gran variedad de ingredientes para contentar así a todos los paladares, incluso a aquellos que la prefieren con piña dando origen al eterno debate de si es aceptable la pizza con o sin esta fruta.

Aunque no consigamos ponernos de acuerdo en esta receta en concreto, todos tenemos claro que hay aberraciones culinarias que no vamos a pasar por alto (como la elaboración con kiwi) y que solo es recomendable comer pizza de vez en cuando, puesto que este plato suele sumar unas cuantas calorías a nuestro organismo. Y con todo lo que nos ha costado cumplir con la Operación Bikini, no queremos echar por la borda todos nuestros progresos.

Sin embargo, ahora contamos con opciones para hacer de nuestra pizza una apetecible alternativa realfood. Para ello, solo tenemos que prestar atención a los ingredientes, empezando por la masa. En Foodspring, el ecommerce especializado en alimentación natural y deportiva, tienen la solución para que la base de esta receta sea más rica en proteína y fibra y más baja en carbohidratos algo que, sin duda, nos ayudará a mantener nuestra dieta y a disfrutar de este plato sin remordimientos. Su preparado para pizza proteica está elaborado con harinas vegetales más saludables y nos permite conseguir una masa healthy y rápida de hacer. ¿Quieres probar esta delicia?

El preparado vegano de pizza. Foodspring

Tres claves para disfrutar de una pizza ‘realfooder’

1 La masa...¡de harinas vegetales! Capaces de simular el sabor de la masa elaborada con harina de trigo, las vegetales (ya sean de guisantes, lentejas o semillas de lino o calabaza) son mucho más saludables, pues aportan menos carbohidratos y más fibra. Además, debido a su alto contenido en proteínas (27 gramos por cada 100), estas pizzas son perfectas para disfrutar de una cena muy rica después de una sesión de ejercicio, ya que nos ayudará a reponer energía, sin sumar azúcares añadidos, sal o productos refinados. Cabe destacar que también se puede optar por hacer masas con copos de avena integrales y arroz de coliflor o brócoli, aunque habrá que añadir un huevo para conseguir una textura similar.

2 Mucho tomate, pero natural Aunque el tomate frito le da este toque cremoso que tan bien resalta el crujiente de los bordes, esta salsa tan nuestra no suele ir de la mano de las dietas saludables (sobre todo, si optamos por abrir el bote en lugar de prepararla casera). Sin embargo, ponerle remedio es muy sencillo, pues siempre podemos optar por poner, directamente, rodajas de tomate para que se asen en el horno y aporten cierta humedad (que no demasiada o jamás conseguiremos que la masa cruja), o batir unos cuantos junto con un chorrito de aceite, orégano y ajo y extenderlos sobre la base.

3 Las verduras, las protagonistas Si bien es cierto que el jamón, el beicon o el pepperoni son ingredientes muy demandados a la hora de pedir/hacer una pizza, no son los recomendados si queremos llevar una dieta sana, baja en sal y en productos procesados que puedan favorecer la retención de líquidos. Por eso, lo mejor es optar por las verduras como ingrediente principal y por quesos veganos o proteicos bajos en grasas. Eso sí, acompañados de tantas especias nos pida el cuerpo. Pimientos, alcachofas, berenjenas, calabacines, champiñones, rúcula... ¿No se te está haciendo la boca agua?

