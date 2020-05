Qué tiene esta báscula inteligente para ser la más vendida de Amazon (¡y la aliada de la Operación Bikini!)

Uno de los momentos más difíciles de la Operación Bikini es cuando llega la hora de subirse a la báscula y comprobar si hemos cumplido nuestros objetivos, los hemos mejorado o, por el contrario, no los hemos ni rozado. Subir o bajar de peso, ganar músculo, perder grasa... La meta cambia mucho según la persona, pues no todos queremos ni necesitamos lo mismo de esta carrera para lucir tipazo ahora que suben las temperaturas. Aunque la vía principal siempre sea una apuesta por una dieta saludable y variada, la práctica frecuente de ejercicio y, por supuesto, el visto bueno de nuestro médico, la forma de conseguirlo hace que estos parámetros cambien por completo, pues alguien que quiere muscular no tiene que dar los mismos pasos que otro que quiere perder esos kilitos de más que ha ganado tras disfrutar, en más de una ocasión, de la tarta de queso japonesa que ha triunfado en redes sociales.

Pero, ¿sabías que una báscula clásica puede hacerte creer que has fallado en tus objetivos cuando, en realidad, los has cumplido? El peso que marcan no tiene en cuenta los diferentes índices corporales a los que hay que atender para saber si estamos en nuestra línea y puede lograr que más de uno se desmotive al pensar que, lejos de estar en mejor forma que antes, ha empeorado.

Lo que necesitas, para conocer si has conseguido tus objetivos con precisión, es una báscula inteligente, esa capaz de ofrecerte datos más allá del peso, como la cantidad de grasa o músculo o, incluso, nuestro nivel de hidratación. Si no cuál elegir para que pueda convertirse (de verdad) en tu aliada, tranquilo: ya la hemos encontrado por ti. Se trata del modelo de Adoric, el más vendido de Amazon, que, además de registrar hasta ocho índices corporales, se conecta de forma fácil con otros dispositivos para poder llevar el control. ¿Lo mejor de todo? Que ahora puedes conseguirla por menos de 40 euros. ¿Listo para triunfar con tu Operación Bikini?

La báscula inteligente, de Adoric. Amazon

Cuatro motivos para convertirla en tu aliada

Más allá del peso. Aunque el peso es una de las medidas fundamentales, la Operación Bikini, para ser efectiva, requiere conocer otros índices corporales, entre ellos, la grasa corporal, el nivel de hidratación, el porcentaje de masa muscular, el IMC, las calorías y el porcentaje de hueso y grasa visceral. Este modelo es capaz de registrarlos todos para que, junto con los consejos médicos, podamos conseguir nuestros objetivos.

Un dispositivo para toda la familia. Esta báscula registra los valores de usuarios ilimitados, por lo que puede ser usada por toda la familia, ya que calculará los datos de cada persona según las estadísticas individuales.

Tecnología de precisión. Este dispositivo emplea BIA, la tecnología de superficie conductora y sensor sensible de alta precisión para ofrecer los datos más veraces posibles.

Conectividad. La báscula se conecta de forma automática al abrir los dispositivos sincronizados (la aplicación móvil Adoric Heath, el buetooth o el GPS) para poder almacenar los datos registrados de cada usuario.

