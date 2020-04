Así es el robot de cocina que está casi a mitad de precio en Kenwood y que es capaz de preparar cuatro recetas a la vez

Los robots de cocina han invadido esta estancia para convertirse en los auténticos protagonistas de los fogones. ¡Y no nos extraña! La ajetreada rutina provoca que, en muchas ocasiones, destinemos poco tiempo a explotar nuestras habilidades culinarias y optemos por elaboraciones rápidas y, por tanto, más perjudiciales para nuestra salud. Sin embargo, estos pequeños electrodomésticos son capaces de preparar recetas saludables mientras nosotros nos ocupamos de otros quehaceres, como deshacernos (¡por fin!) del montón de ropa que nos queda por planchar o regalarnos una sesión de belleza utilizando algunos de los gadgets faciales que nos trajeron los Reyes Magos.

Sin embargo, para la adquisición de este pequeño electrodoméstico es (casi) siempre necesario un elevado desembolso económico que provoca que nuestros ahorros se vean reducidos de forma considerable y, por ello, todavía no te has animado a tener uno en tu cocina... Ni aunque sepas que es la solución perfecta para no tener que pisar más de lo necesario la cocina.

Por suerte, Kenwood ha escuchado nuestros deseos y está dispuesto a cumplirlos (¡a mitad de precio!). Dentro de su campaña de promoción del Día de la Madre, ha rebajado su robot de cocina KCook Multi CCL401WH, que cuenta con 1500 W de potencia y tiene una capacidad de 7,2 litros. ¿No crees que está es la oportunidad definitiva para conseguir a tu nuevo aliado en la cocina?

El robot de cocina KCook Multi CCL401WH. Kenwood

Tres características que te van a convencer

1 Un amplio rango de temperaturas En la cocina, la temperatura debe ser la perfecta si queremos lograr un plato que se gane los aplausos de los comensales, ya sea una receta de cocción lenta o una crujiente fritura. Por eso, este robot es capaz de trabajar, grado a grado, entre los 30 y los 180º, asegurando a cada chef una adaptación completa a sus necesidades culinarias.

2 Fácil de usar Gracias a sus seis programas predefinidos, este robot de Kenwood es capaz de ejecutor diferentes órdenes necesarias para culminar con éxito sopas, cremas, entrantes, pescados, verduras al vapor, platos de cuchara, masas y repostería. Además, incluye un procesador de alimentos de dos posiciones (y con cinco discos para adecuar el tamaño) con el que se pueden rallar, rebanar y cortar ingredientes directamente en el vaso de trabajo mientras se está cocinando.

3 Hasta cuatro platos a la vez Una de las ventajas indiscutibles de este gadget culinario es que es capaz de hacer hasta cuatro recetas a la vez, pues, mientras guisa en el bol de cocción, se puede trabajar en la bandeja de vapor de dos niveles (para hacer dos platos a la vez) y cortar los productos necesarios para hacer una ensalada que triunfe en la mesa.

