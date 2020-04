Casas para gatos, revisteros, centros de ocio... así puedes reconvertir la caja de cartón de tu tele en un pequeño mueble

Compra online, reciclaje y manualidades, todo muy acorde con los tiempos que vivimos. La tecnológica Samsung ha dado una vuelta de tuerca a su servicio y ahora sus televisores no solo servirán para el entretenimiento audiovisual: sus cajas podrán reconvertirse en pequeños muebles y decoración para casa, como una casita para tu gato, un revistero o un armario para la consola.

Viendo la idea una vez hecha, sorprende que a nadie se le hubiera ocurrido antes. ¿Quién no ha visto cómo sus hijos, sobrinos, nietos... hacen virguerías con un trozo de cartón? Seguro que en estas últimas semanas has estado guardando rollos acabados de papel higiénico o papel de cocina para hacer alguna manualidad con los más pequeños.

Puedes montar un revistero con la caja de tu televisor. Samsung

Y si los niños son capaces de darle a la imaginación y encontrar infinitos usos a una caja, ¿por qué no las cabezas pensantes de un gigante como Samsung? Además, reutilizar el embalaje de nuestros televisoresnos evita otra tarea: desmontarlo para reciclarlo. Ahora esa montaña de cartones podrá tener mejor vida y tú no tendrás que discutir con tu pareja sobre quién baja al contenedor.

Así, los productos Lifestyle TV de Samsung -los televisores The Serif , The Frame y The Sero- llevarán a partir de ahora un nuevo tipo de embalaje hecho de ‘cartón corrugado ecológico’, lo que permitirá a los clientes esa reutilización creativa. Un esfuerzo de la compañía por “reducir la huella ambiental”, dicen.

Este pequeño centro de ocio va genial para la consola o el decodificador de tu tele. Samsung

Las cajas llevan un diseño de matriz de puntos en cada lado, lo que permite a los clientes cortarlas con mayor facilidad y ensamblarlas para otros usos. Se incluye dentro del paquete una guía sobre cómo hacer artículos para el hogar con las cajas de cartón, a las que se puede acceder escaneando el código QR en la caja.

Claro que esas cabezas pensantes de Samsung no han dejado lugar para que se pierda ningún detalle, y una vez ensambladas las piezas de cartón la marca queda bien a la vista. Si la publicidad gratuita no es lo tuyo, siempre puedes darles una mano de pintura.