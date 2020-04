Qué son los secadores de pelo iónicos y por qué aprovechar el que Amazon ha rebajado durante las próximas horas

Tener en casa secador es de obligado cumplimiento... ¡para todo tipo de pelos! No hace falta lucir una melena espesa para echar mano de este pequeño electrodoméstico que, además de alejar resfriados, es perfecto para ir siempre bien peinado. Por eso, emplear uno de calidad que, además de evitarnos algún susto inesperado, cuide de nuestro cabello durante el tratamiento es esencial para no acabar luciendo un cardado ochentero que, por cierto, no parece que esté entre las tendencias que más se van a ver este 2020. Pero, el mercado es tan (tan) amplio que, a la hora de decidirse por un modelo u otro, el asunto se complica.

Desde hace algunos años, los secadores que más adeptos han ido ganando son aquellos que lucen la etiqueta de 'iónico', una prestación que asegura al usuario que no va a acabar como Cyndi Lauper en sus mejores épocas. Esta técnica, que se basa en la emisión de iones negativos, es capaz de convertir, con velocidad las moléculas de agua del cabello en micropartículas capaces de atravesar la capa externa del pelo y llegar hasta la cutícula, lo que favorece la humectación capilar al tiempo que la secan. Es decir, que cumple la función esperada al tiempo que miman el cabello de raíz a puntas.

Una maravilla capilar, que conviene tener a mano, que, ahora, puedes encontrar bastante rebajado si te decantas por el modelo profesional de Slopehill que ha puesto a la venta Amazon, durante las próximas horas, sujeto a una rebaja del 28%. Un descuento digno de sopesar, pues puedes ampliar tus beauty gadgets por poco más de 34 euros.

Este secador dispone de dos velocidades y tres temperaturas. Amazon

Además de iónico, ¿cuáles son sus prestaciones?

1 Tres temperaturas Cada cuero cabelludo soporta una temperatura que, además, varía en función de la cantidad de pelo que se tiene, por lo que este secador dispone de tres niveles, dentro de su potencia de 18000W: viento natural (25-30º); temperatura media (40-50º) y temperatura máxima (50-57º). También dispone de dos velocidades que permiten modelar según tus preferencias el cabello.

2 Tres accesorios magnéticos Este modelo de Slopehill cuenta con un concentrador de peinado, que crea una bolsa de aire de alta velocidad ideal para modelar el peinado; uno de alisado, que gracias a su flujo suave alisa el cabello de forma natural; y un difusor para moldear los mejores rizos.

3 Seguro y multifuncional Este secador, además de ser plegable y portátil, dispone de un control de temperatura inteligente, cuenta con protección anticalentamiento y tiene un nivel bajo de ruido.

