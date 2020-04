Amazon rebaja un 23% unidades limitadas de la licuadora de Aicok... ¡y las reservas vuelan!

Aquellos que se encuentren inmersos en la Operación Bikini sabrán que obtener los objetivos fijados antes del verano no es solo cuestión de realizar rutinas de entrenamiento diarias (vía streaming, por supuesto). Para conseguir llegar hasta nuestro propósito, ese que nos establecimos a principio de año y que, por suerte, parecemos no haber olvidado, debemos combinar el ejercicio con una dieta sana y equilibrada que, en muchas ocasiones, y debido a las deliciosas tentaciones de la oferta gastronómica, resulta demasiado complicado.

Sin embargo, con fuerza de voluntad, y con unos cuantos aliados en la cocina, todo se puede conseguir. Porque ¿pueden ayudarnos los electrodomésticos a llevar un modo de vida más saludable? La respuesta, sin duda, es sí. Las planchas de cocción, que nos permiten elaborar carnes y verduras de forma más sana, son un ejemplo de ello. Pero si hablamos de aliados healthy no nos podemos olvidar de las licuadoras, que permiten disfrutar de las frutas y de las verduras de una forma diferente.

Si estás pensando que ya hace tiempo que deberías contar con una en la cocina, nos alegra decirte que hoy es tu momento: Amazon ha rebajado un 23% la licuadora de Aicook, que cuenta con un novedoso diseño para aprovechar toda la fruta. Eso sí, ¡date prisa! La oferta solo dura unas horas y las reservas ya están volando. ¿Te animas a disfrutar de la vida sana?

El modelo rebajadado de Aicook. Amazon

Tres motivos para hacerte con esta licuadora

- Un diseño para aprovechar toda la fruta. Gracias a su tecnología masticadora slow juicer de baja rpm, este gadget culinario consigue aprovechar toda la pulpa de cada pieza y convertirla en zumo. Además, a diferencia de otros exprimidores, lo hace sin crear un exceso de calor y de fricción que pueda acabar con las vitaminas, enzimas, minerales, oligoelementos y nutrientes que lo hacen tan saludable.

- Práctica y silenciosa. Esta licuadora no romperá la armonía matutina, pues, trabaja por debajo de los 60 decibelios. Cabe destacar que, una vez se ha utilizado, se desmonta sin complicación y todas sus piezas son aptas para el lavavajillas, por lo que el usuario no tiene que preocuparse de fregarlo con presteza para que la pulpa no obstruya las piezas.

- ¡Adiós, pulpa! Si en casa hay algún miembro que solo de pensar en beber un zumo con pulpa se marea, esta licuadora hará sus delicias (y, también, de quien prepare el desayuno y esté harto de las protestas). Este electrodoméstico cuenta con un sistema de separación de líquidos y sólidos, acumulando estos últimos en un depósito desmontable y de fácil limpieza.

